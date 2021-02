El presidente Alberto Fernández advirtió que "la forma de manifestarse" en democracia "no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada" bolsas mortuorias "con nombres de dirigentes políticos" y afirmó que "esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República".



"No callemos ante semejante acto de barbarie", pidió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter en alusión a las bolsas simulando ser mortuorias con nombres de dirigentes políticos colgadas en las rejas de la Casa de Gobierno durante la marcha de la oposición.



El Presidente escribió: "La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos".

"Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República" sostuvo y pidió: "No callemos ante semejante acto de barbarie". El posteo fue acompañado con fotografías que muestran la simulación de bolsas mortuorias sobre la Plaza de Mayo.

Macri festejó la marcha con un furcio

El ex presidente Mauricio Macri aprovecha desde hace tiempo el uso de sus redes sociales para incentivar a la gente y la oposición a salir a manifestarse en contra del Gobierno de Alberto Fernández. Si bien Juntos por el Cambio tiene varias internas en el medio, siguen una misma línea a la hora de exacerbar a personas que están en contra de la actual gestión. Por eso, durante toda la semana, militaron la marcha de este sábado que llegó a altos niveles de violencia y bajos de asistencia.

Cerca de las 20 horas, tras observar la diferentes imágenes que se dieron en los alrededor de Plaza de Mayo, el ex mandatario escribió en su Twitter y dejó a la vista un furcio que causó gracia entre sus seguidores. "Emocionando y contento de ver como una vez más los argentinos se movilizan, demostrando que no van a permitir los abusos y atropellos del gobierno", dijo y muchos se rieron por la mala conjugación del verbo "emocionar".

Más allá de la falla ortográfica, cuando volvió a twittear el mensaje corregido, muchos usuarios de la red del pajarito lo criticaron duramente por mostrarse "emocionado" y "contento" frente a las lamentables imágenes de la manifestación. En diferentes calles de la Ciudad de Buenos Aires se observaron mensajes de odio contra los distintos dirigentes y hasta bolsas negras, dedicadas a los integrantes del Gobierno. En una de ellas, además, aparecía el nombre de Estela de Carlotto a quien culparon por los fallecidos de la pandemia por coronavirus.