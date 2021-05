Baby Etchecopar se cruzó con un panelista de su programa y lo increpó

Que los modos que tiene Baby Etchecopar para dirigirse a otras personas no son buenos es algo que ya la mayoría sabe, pero lo que sorprendió a todos los espectadores de Basta Baby fue cuando su conductor apuró e increpó a uno de sus panelistas, Mario Yezze. La discusión comenzó cuando Yezze afirmó que algunos ministerios nacionales funcionaban mientras que otros no, algo que Etchecopar no compartía y se lo hizo saber con una chicana. El panelista le replicó que no le gustaban los chistes, lo que enfureció a Etchecopar que disparó: "Entonces no discutas boludeces y no te me parés de manos".

El acalorado intercambio entre Baby Etchecopar y Mario Yezze comenzó mientras el panel en su conjunto hablaba sobre las internas en el Frente de Todos que se desnudaron tras la fallida desvinculación de Federico Basualdo por el aumento de tarifas. En un momento dado, Yezze acotó que las internas que tiene el Gobierno "no dejan funcionar determinados ministerios, como el de Economía". "Tiene tanta interna que no se puede manejar. Hay otros que funcionan bien", agregó el panelista que fue rápidamente interpelado por Etchecopar que quiso saber a cuáles ministerios se refería Yezze.

Sin dudar, el panelista respondió qué dependencias creía él que estaban trabajando bien: "El ministerio de Obras Públicas estaba funcionando. Hay obras públicas". A la vez, destacó que "Daniel Arroyo es un tipo que trabaja también". "¿Dónde hay obras? ¿Funcionan? A ver, ¿el de Salud funciona? ¿Educación funciona? ¿Seguridad funciona? Contestame", replicó el conductor, visiblemente en desacuerdo con su compañero que solo atinó a responder que él había dicho que "algunos" ministerios funcionaban.

“Yo quiero saber, porque a un país lo construyen los ministerios. No funciona ninguno, porque además los ministerios son correlativos”, continuó Etchecopar. Cuando parecía que el intercambio había pasado ya que habían cambiado de tema para hablar del ministerio de Educación y Nicolás Trotta, Yezze insistió en que el problema eran las "internas". El conductor también machacó con su idea de que había problemas en todos los ministerios: "¿Pero qué vas a decir entonces? No es que no funcionan algunos, no funciona ninguno: Seguridad, Salud…"

Ante la obstinación de Etchecopar, Yezze le preguntó si no podían disentir en algo. "Podemos hacerlo si discutimos desde una base. Tu base es: ‘No digamos eso porque hay algunos ministerios que funcionan’. Te nombré los esenciales y no funcionan", replicó el conductor. Yezze mencionó a la ex ministra Marcela Losardo, lo que provocó la chicana de Etchecopar que le recordó al columnista su pasado como movilero: "Pero, perdón, ¿está Losardo ahora? Yezze, te trabás solo. Tenés que volver a la calle".

Visiblemente fastidiado, Yezze aclaró que no le gustaban esos chistes. "¿No te gustan los chistes? Entonces no discutas, boludeces, y no te me parés de manos", replicó Etchecopar ante la sorpresa de todos los que estaban presenciando el tenso momento. Para cerrar el cruce, el conductor explicó: "Yo no quiero quedar bien con todos. Tampoco quiero pegarle al Gobierno al pedo".