El nuevo Volkswagen que llegó al país.

Volkswagen oficializó la llegada a Argentina de la tercera generación del Tiguan, uno de sus SUV más populares a nivel global. Este modelo, fabricado en México sobre la plataforma modular MQB Evo, se destaca por una renovación completa que incluye mejoras en diseño, equipamiento y tecnología.

El nuevo Tiguan adoptó el lenguaje estético actual de la marca, mostrando un perfil más robusto y elegante, sin perder el toque deportivo que lo caracteriza desde sus versiones anteriores. Esta actualización busca atraer a quienes valoran tanto la estética como la funcionalidad en un SUV mediano.

En cuanto a motorización, las dos versiones disponibles —Life y R-Line— comparten un motor 1.4 TSI que entrega 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Este propulsor se combina con una caja automática DSG de 7 velocidades y tracción delantera, con el objetivo de ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

La versión Life se presenta como la opción de acceso, pero no escatima en comodidades. Incluye llantas de 18 pulgadas, portón trasero eléctrico y un tablero digital denominado “Digital Cockpit Pro”. Además, cuenta con una pantalla central táctil de 12,9 pulgadas y climatizador de tres zonas para mayor confort.

Entre sus asistencias, la Life incorpora cargador inalámbrico para celulares, control de velocidad crucero adaptativo, asistentes de estacionamiento y múltiples sistemas de seguridad activa.

Por su parte, la R-Line se distingue por un estilo más deportivo y una mayor dotación tecnológica. Tiene llantas de 19 pulgadas, faros IQ Light con función dinámica y techo panorámico. En el interior, sus butacas delanteras ofrecen ventilación, calefacción y función de masajes, elevando la experiencia de manejo.

Cuál es el precio del nuevo Volkswagen Tiguan 2025

En términos tecnológicos, la R-Line añade un sistema multimedia con pantalla de 15 pulgadas, proyección “Head-up Display” y un paquete de cámaras “Area View” que facilita la visibilidad en maniobras.

El Tiguan se ofrece en seis colores, con dos novedades para el mercado argentino: Azul Pacífico y Blanco Marfil. También están disponibles Blanco Puro, Negro Profundo, Gris Pirita y Gris Platino.

En cuanto a los precios, la Volkswagen Tiguan Life cuesta $70.663.800, mientras que la R-Line $74.374.650. La garantía oficial es de 3 años o 100.000 kilómetros, incluyendo los tres primeros servicios de mantenimiento sin costo. Volkswagen ofrece además contratos anticipados para el mantenimiento y una variedad de accesorios y productos “Lifestyle” para personalizar el vehículo.

Con esta nueva generación, Volkswagen apunta a reforzar su liderazgo en el segmento de SUV medianos en Argentina, apostando a una combinación de confort, tecnología de punta y seguridad para conquistar a los usuarios más exigentes.