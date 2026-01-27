La falla que obligó a Toyota a retirar 160 mil camionetas.

Toyota Motor Corporation sorprendió a sus usuarios y a los amantes de los vehículos al anunciar el retiro de más de 160 mil vehículos tras identificar un fallo en los sistemas de dos de sus modelos en Estados Unidos.

Se trata de un problema en los sistemas multimedia que puede impedir la visualización de la cámara trasera mientras el vehículo retrocede lo cual no dejaría cumplir las normas de seguridad locales. Esto afectó a modelos 2024 y 2025 de las Tundra y Tundra Hybrid.

Según informó la empresa, la falla detectada puede provocar que la pantalla multimedia quede congelada mostrando una imagen de cámara estática o permanezca completamente en negro.

El retiro tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa sobre visibilidad trasera en vehículos motorizados que establece la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Esto se da en un contexto de creciente control de los sistemas electrónicos de asistencia al conductor. En ese sentido, la NHTSA exige la funcionalidad de cámaras de retroceso en todos los vehículos ligeros nuevos vendidos en Estados Unidos y se reforzaron las fiscalizaciones sobre estos puntos.

Los vehículos solo se comercializaron en Estados Unidos

Otro punto que remarcaron desde Toyota es que estas camionetas solo se comercializaron dentro del suelo estadounidense y se estima con son alrededor de 162 mil los vehículos afectados. Por este motivo, estos modelos de Tundra y Tundra Hybrid realizarán una actualización del software.

"Bajo ciertas circunstancias, la pantalla multimedia puede quedar fija en una vista de cámara o mostrar una imagen negra en los vehículos afectados. Si esto ocurre, la imagen de la cámara trasera puede no visualizarse al reversar, lo que incrementa el riesgo de accidente con una persona ubicada detrás del vehículo", explicaron desde la empresa en un comunicado.

La anomalía se produce cuando el sistema multimedia falla al cambiar entre diferentes vistas de cámara o pierde la señal de video, esto es importante ya que la regulación federal de seguridad FMVSS No. 111 pide que las imágenes de la cámara trasera estén disponibles y visibles durante toda la maniobra de retroceso del vehículo.

Los propietarios de los vehículos afectados recibirán notificaciones oficiales antes de finales de marzo de 2026 y se les informará cómo agendar una cita en los concesionarios autorizados, donde los técnicos actualizarán sin costo el software de la unidad de control de asistencia de estacionamiento.