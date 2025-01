Citroën planea la vuelta de un popular auto.

Muchas marcas del mercado automotor muestran una interesante tendencia que tiene que ver con “revivir” o volver a traer a la venta a modelos históricos y clásicos que son reversionados, con las exigencias de la actualidad.

En este marco, Citroën no se queda atrás y prepara, aunque sin confirmaciones oficiales, la vuelta de un histórico auto argentino, muy popular cuando se encontraba en el mercado. ¿Cuándo sería su retorno? Acá, los detalles.

Cuál es el popular auto argentino que volvería al mercado

Citroën planea revivir el histórico 2CV, el cual fue todo un suceso en Europa, pero también pisó fuerte en argentina, donde se volvió en un clásico popular que quedó marcado en el corazón de muchos.

Según se supo, a partir de la publicación de la revista británica Autocar, la marca francesa estaría trabajando en la nueva generación de este modelo que se fabricó en nuestro país y que luego tuvo su evolución en el 3CV. Sería un modelo completamente eléctrico, con un diseño inspirado en el 2CV original.

Fue el propio jefe de diseño de Citroën, Pierre Leclercq, quien dio a entender -ya que la confirmación no está- que el nuevo 2CV se hará realidad eventualmente: "Las cosas que recuerdas de Citroën no es especialmente que quieras rehacer la forma de los vehículos que han sido buenos. Pero no cerraremos la puerta. Pero creo que la filosofía es importante”.

El histórico Citroën 2cv.

El 2CV fue un auto no solo popular en el mundo, sino también en Argentina, donde marcó a fuego varios corazones y se volvió un ícono: se fabricó entre 1960 y 1979, con la peculiaridad que a partir de 1972 pasó a llamarse 3CV. Fue protagonista de películas, comerciales, dibujos animados y hasta de revistas de historietas.

En cuanto a su reversión, y lejos de cualquier confirmación, el rumor del precio ya se expandió y muchos especularon con que se ubicaría entre el Citroën AMI (un eléctrico urbano biplaza) y el Citroën C3 Eléctrico. Así, costaría entre los 7.990 y los 22.590 euros.

Vale mencionar que el Grupo Stellantis tiene las herramientas necesarias para ejecutar este modelo de Citroën, ya que podría aprovechar la nueva plataforma STLA Small, diseñada para autos eléctricos compactos con hasta 500 km de autonomía, para desarrollar este nuevo 2CV.

Finalmente, la revista británica se permitió dar una fecha de lanzamiento, la cual especula con que será en 2028, año donde se celebraría el 80° aniversario de la presentación del primer 2CV.