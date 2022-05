Mercurio retrógrado en Géminis: qué es, en qué afecta y cuánto dura según la astrología

Qué es Mercurio retrógrado en Géminis, en qué cosas afecta y cuánto tiempo dura.

El 10 de mayo de 2022, comenzó la etapa de Mercurio retrógrado en Géminis, un fenómeno astrológico que consiste en una serie de cambios en la energía que podrían generar inestabilidad, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Según los astrólogos, cuando Mercurio retrógrado entra en determinado signo zodiacal podría afectar a las personas de ese signo en diferentes áreas de su vida personal, en este caso a los regidos por Géminis. Qué es Mercurio retrógrado en Géminis, en qué afecta y cuánto tiempo dura.

Lo primero que tenemos que entender es que en astrología, Mercurio representa la comunicación. Por lo tanto, cuando Mercurio está retrógrado, todo lo vinculado a la comunicación, los vínculos, los planes, y la tecnología podría verse afectado. Géminis es el signo que rige a este planeta, por lo que las personas de este signo se verían especialmente vulnerables a esta energía.

En qué afecta Mercurio retrógrado en Géminis

Durante este período, los expertos en los astros recomiendan no hacer demasiados planes, no darle inicio a nuevos proyectos, no comenzar nuevas relaciones, no tomar decisiones impulsivas y tener mucha paciencia con los dispositivos electrónicos, ya que podrían verse afectados por esta energía retrógrada.

Por otro lado, los astrólogos sostienen que Mercurio retrógrado está muy vinculado con los aeropuertos, las estaciones de ferrocarriles, los barcos, entre otros medios de transporte, por lo que es muy común que se cancele o se retrase un viaje. También son muy frecuentes las distracciones y los olvidos, por lo que se recomienda llevar una libreta para anotar las cosas importantes.

En cuanto a las relaciones humanas, se dice que Mercurio retrógrado está relacionado con los problemas del pasado, el drama y los malos entendidos. Es por esto que se recomienda no intentar resolver conflictos ni darle segundas oportunidades a amores del pasado, que de acuerdo con los astrólogos, es muy probable que vuelvan a comunicarse durante estas épocas.

Cuánto dura Mercurio retrógrado en Géminis

Mercurio retrógrado en Géminis comenzó el 10 de mayo de y terminará el 3 de junio. Una vez que se vaya de este signo, se desplazará hacia Tauro. Sin embargo, todo en la astrología es cíclico, por lo que Mercurio volverá a estar retrógrado del 9 de septiembre al 2 de octubre, esta vez en Libra.

Recomendaciones para Mercurio retrógrado en Géminis

De acuerdo con los astrólogos, a pesar del temor que genera Mercurio retrógrado, es una buena oportunidad para tomarse una pausa, dejar de lado los planes, hacer una introspección, pensar qué cosas queremos dejar atrás, cuáles nos hacen bien, analizar situaciones y prepararse para lo que viene después. Algunas actividades recomendadas por los especialistas son meditar, escribir, leer, meditar, pasar tiempo con uno mismo y hacer actividad física.