Horóscopo semanal del 9 de enero al 15 de enero: predicción para tu signo

Horóscopo semanal del 9 de enero al 15 de enero: consejos, predicción para tu signo y colores de la suerte.

Ya está disponible el horóscopo semanal del 9 de enero al 15 de enero de 2022. Desde El Destape, te contamos cuáles son las predicciones y pronósticos para tu signo en esta semana que se aproxima.

Es importante señalar que son predicciones generales, por lo que es posible que no todo resuene con tu presente: tomá lo que intuyas que es para vos. Además de leer el horóscopo de tu signo solar, también podés leer el de tu ascendente. Y si no sabés cuál es tu ascendente, podés averiguarlo de forma gratuita en varios sitios de Internet.

Horóscopo semanal de Aries

Es probable que esta semana te sientas recargado de energías, con una gran seguridad para enfrentar los desafíos que se aparezcan en tu camino y con mucha motivación para empezar algo nuevo. Ese empuje te ayudará a encarar el mes de una manera muy positiva, no lo pierdas. Color de la suerte: rojo.

Horóscopo semanal de Tauro

Puede que estés atravesando un momento de cambios incómodos pero necesarios. Confiá en que las cosas se acomodarán pronto y te acostumbrarás más rápido de lo que creés. Cuidado con los gastos innecesarios de dinero, este mes podrías necesitarlo. Color de la suerte: azul.

Horóscopo semanal de Géminis

Esta semana deberás enfrentarte a tener una conversación seria sobre ese tema que tantos conflictos te está generando. Puede tratarse de una pareja, de un amigo o de un familiar. Una vez que pongas en palabras lo que sentís y se lo comuniques a la otra persona, te sentirás mucho más aliviado. Color de la suerte: blanco.

Horóscopo semanal de Cáncer

Si estás en una relación en la que te sentís atrapado o controlado, es momento de que evalúes los costos y los beneficios de seguir manteniendo ese vínculo. ¿Te trae más momentos de tristeza que de felicidad? ¿Qué tan honesto podés ser con esa persona? ¿Hay algo que querrías decirle? No tomes decisiones apresuradas y date todo el espacio que necesites. Color de la suerte: naranja.

Horóscopo semanal de Leo

Se acerca una semana de mucha prosperidad, especialmente en el amor y en la amistad. Es el momento perfecto para que disfrutes de salidas con los que más querés, que te abras a conocer a nuevas personas y que dejes de analizar tanto las cosas para poder entregarte a las nuevas aventuras. Color de la suerte: negro.

Horóscopo semanal de Virgo

Si estás en pareja, puede que durante estos días surjan problemas de comunicación que podrían desencadenar en discusiones y malentendidos. En caso de que te cueste abrirte emocionalmente y comunicar tus necesidades, este es el momento ideal para que lo pongas en práctica. La otra persona te lo agradecerá mucho. Color de la suerte: amarillo.

Horóscopo semanal de Libra

Es muy probable que esta semana se resuelvan varios conflictos que tenías pendientes, tanto aquellos relacionados con el trabajo como los vinculados al amor. Las cosas comenzarán a fluir y verás que nada era tan grave como creías. Cuidado con el estrés y con sobrecargarte de tareas. Color de la suerte: verde.

Horóscopo semanal de Escorpio

Puede que estés muy preocupado por cuestiones económicas o por una oportunidad laboral que no se dio. No te preocupes, de a poco las cosas se acomodarán. Quizás no sea esta semana, pero de a poco se acercarán nuevas oportunidades. Mientras tanto, seguí trabajando en tus objetivos y no te dejes vencer por la desmotivación. Color de la suerte: violeta.

Horóscopo semanal de Sagitario

Si te sentís estancado o aburrido con tu rutina, tu trabajo, tu relación o tus actividades diarias, quizás sea un buen momento para abrirte a lo nuevo. Esto no significa que tengas que cambiar rotundamente tu vida, pero quizás empezar una nueva actividad física, estudiar algo nuevo o emprender un viaje te ayude a renovar energías y a recuperar tu entusiasmo. Color de la suerte: celeste.

Horóscopo semanal de Capricornio

Si durante las últimas semanas estuviste rodeado de gente constantemente, puede que te sientas sobrecargado y necesites tomarte unos días de paz a solas. Esta puede ser una buena semana para volver a encontrar tu tranquilidad interior, bajar la ansiedad y recargar energías. Tomate al menos un día para dar un paseo a solas, hacer actividad física o meditar. Color de la suerte: lila.

Horóscopo semanal de Acuario

Se aproxima una sorpresa, un viaje o un gesto inesperado por parte de alguien que querés mucho. Estar abierto a recibir es importante, especialmente si sos una persona a la que le cuesta pedir ayuda. Esta semana, probablemente volverás a conectar con tus seres queridos y eso te ayudará a mantenerte en eje. Color de la suerte: fucsia.

Horóscopo semanal de Piscis

Puede que el cuerpo te esté pidiendo que le prestes atención. Cuidado con los dolores de cabeza o el cansancio constante, podría ser una señal de estrés o nerviosismo. Son días ideales para que reflexiones si estás haciendo lo que realmente querés o si hay algún área de tu vida que necesitás modificar. Color de la suerte: marrón.