La confesión de Aníbal Pachano tras convertirse en abuelo: "No podía..."

Aníbal Pachano habló tras el nacimiento del hijo de Sofía Pachano.

La noticia llegó este martes al mediodía y cambió por completo el pulso familiar. Aníbal Pachano se convirtió en abuelo por primera vez y no ocultó la emoción que le generó la llegada de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo. Minutos después de que la pareja anunciara el nacimiento en redes sociales, el artista habló en una charla con Teleshow y dejó definiciones cargadas de ternura.

“Estamos felices con Ana, no se puede creer”, resumió Pachano, todavía atravesado por la novedad. Junto a Ana Sans, acompañan de cerca a su hija en estas primeras horas como madre. Según contó, todo se dio de la mejor manera: “Ellos están divinos los tres. Sofía es una diosa, tuvo parto natural, Santiago está divino y el bebé es hermoso”, enumeró con entusiasmo.

La ansiedad por conocer al recién nacido también apareció en su relato. “La verdad, estamos acá hablando y no podemos creer lo lindo que es el bebé, qué lindos que se ven los tres juntos. Cuando lo ví, no podía parar de llorar”, confesó, dejando ver el impacto emocional del momento y la expectativa por compartir tiempo con su nieto.

Así anunció Sofía Pachano el nacimiento de Vito

La encargada de dar a conocer la noticia fue Sofía, que eligió una imagen simple y emotiva en sus historias de Instagram. En la postal se ve al bebé envuelto en una mantita color crema, con un gorrito de lana y la pulserita del hospital aún en su muñeca. “Holi. Vito Ramundo Pachano. AKA: bb Millas”, escribió, junto a un corazón blanco, para presentar oficialmente a su primer hijo.