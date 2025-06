¿Cómo se paga la cuenta en una cena entre amigos?

Cómo se divide la cuenta en una reunión entre amigos

Al momento de planificar una reunión con amigos, elegir el lugar es igual de problemático como pagar la comida y la bebida que se acaba de consumir. Hay distintas maneras de afrontar este proceso, pero cada una se encuentra sujeta a lo que los presentes decidan como más cómodo, además de las condiciones que el restaurante o dueño de la casa impone.

Pagar una cena entre varios puede ser un verdadero problema como también hacer las cuentas al momento de repartir el dinero. Esto provoca que aumenten las chances de que haya diferencias y algunos busquen abonar lo que consumieron. Mientras que otros optan por un camino sin grandes consideraciones en donde cada uno aporta la misma suma. Si no hay acuerdo, la velada se puede transformar en una discusión.

"Hay porteños que pagan $ 35.000 para que un coreano les haga un asado en su terraza con desconocidos", expresaron desde Tendencias en Argentina. Se trata de un servicio preferencial en donde se debe reservar con anticipación la presencia. En el video se puede apreciar que hay una gran cantidad de cortes disponibles, además se desprende la posibilidad de consumir recetas típicas de la gastronomía coreana.

Lo particular del servicio es que al momento de pagar se realiza una transferencia al cocinero. Acá se puede elegir cancelar con anticipación o después de la cena, y cada uno de los presentes lo realiza de forma individual. A diferencia de lo que sucede en una reunión tradicional con amigos, las chances de que la charla se transforme en un debate son elevadas. Muchos prefieren que el dinero se transfiera antes para comprar la comida y bebida. En caso de que falte, se pide más o si sobra se reparte.

También está la posibilidad de que el dueño del hogar o uno de los amigos se haga cargo de todo. Luego, este realizará cuentas y pedirá que le transfieran el dinero. Hay casos en donde el monto puede que no sea igual para cada uno de los invitados, ya sea porque una persona no come determinado alimento, no toma gaseosa o bebe alcohol. Son situaciones en la que hay elevadas probabilidades de que se hagan presentes diferencias o ciertas discusiones sobre si es correcto o no que haya tratos especiales.

Cuánta carne se calcula por persona para un asado

Al momento de preparar un asado, la cantidad de carne que se comprará para colocar a la parrilla puede que presente un verdadero desafío para el cocinero. Esto es producto de que no todos consumen lo mismo, además se debe sumar que sobre la mesa estará el pan, varios tipos de ensaladas y otras guarniciones que pueden acompañar al plato principal. Una serie de detalles que no son menores y que un mal cálculo generará que haya una excesiva cantidad de comida o que alguien se quede sin comer.

Vacío: entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes.

entre 400-500 gramos por cada uno de los presentes. Entraña: un estimativo de 300 gramos por persona.

un estimativo de 300 gramos por persona. Chorizo y morcilla: con uno por persona está más que bien.

con uno por persona está más que bien. Tira de asado: 500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa.

500-600 gramos por persona, debido a que se trata de un corte que tiene grasa. Matambre: en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos.

en este caso, se habla de una medida justa como 300 gramos. Costillas: se aconseja una porción generosa de 500 gramos.

se aconseja una porción generosa de 500 gramos. Achuras: se estima entre 200-300 gramos por persona.

En el caso de los panificados, se estima que 100 gramos por persona es lo ideal. Esto es el equivalente a dos panes como mucho, debido a que uno podría ser usado para un sanguche como es el choripán y el restante para acompañar los distintos tipos de carnes.