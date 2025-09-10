Chau a la verdura podrida: cómo conservar fresca la espinaca por más tiempo.

En tiempos donde la economía está en crisis, toparse con una oferta en la verdulería es muy tentador. Sin embargo, esto puede terminar en verdura olvidada en la heladera que termina pudriéndose. Pero lejos de ser un problema sin solución, existen formas de mantener, por ejemplo, la espinaca, fresca por más tiempo.

No se trata de una solución que dependa del tipo de heladera, algo que puede ser un impedimento para quienes tienen el electrodoméstico ya con algunos años de antigüedad. El truco definitivo para mantener la espinaca fresca durante más tiempo es deshojarla, lavarla bien y mantenerla guardada en un recipiente hermético.

Cómo conservar la espinaca fresca durante más tiempo

Para mantener la espinaca fresca durante más tiempo hay que seguir una serie de pasos muy sencillos. En primer lugar, hay que deshojar la verdura. Pero es el siguiente paso el más importante: y es que todo dependerá de cómo laves las hojas. Una vez hecho esto, secalas con papel de cocina y guardalas en un recipiente con tapa hermética en el cajón más bajo de la heladera. Este te permitirá conservar la verdura durante un mes, aproximadamente.

La espinaca se puede conservar por más tiempo fresca si se la lava bien y guarda de forma hermética.

Incluso, para quienes quieran conservar la espinaca fresca durante un mayor tiempo al de un mes, pueden repetir los pasos previos pero, antes de guardar las hojas, sofreírlas con un chorrito de aceite de oliva. Asimismo, en lugar de guardarlas en la heladera, hay que almacenarlas en el freezer.

¿Se puede congelar la espinaca sin sofreír?

Sí, se puede congelar la espinaca sin sofreír, pero no la vas a poder usar en todas las comidas. Este tipo de procedimiento te va a permitir tener la verdura lista para cocinar una tarta o, incluso, unos buñuelos o tortilla. Pero en el caso de ensaladas frescas, la espinaca ya no servirá.