¿Por qué la espinaca pierde su sabor y calidad al cortarse con cuchillos metálicos?

Por qué la espinaca no puede ser cortada con cuchillo.

Pocos saben que determinadas verduras necesitan de un tratamiento especial para que no pierdan ese sabor que tanto las caracteriza, además de los nutrientes que aportan al ser consumidas. Una de ellas es la espinaca, ya que los profesionales de la cocina no recomiendan usar cuchillo de metal al momento de cortarla para elaborar una ensalada o depositarla en un sartén.

Dependiendo el trato que reciban, las verduras pueden sufrir cambios en su composición y esto podría generar que el resultado final de la receta se altere de gran manera. Hay algunas que son mejores si se las pasa por el rallador en vez de cortarlas en cubitos y en otros casos se recomienda el uso de la mano para fragmentarlas.

"No hay una razón de peso para no llegar de la verdulería con espinaca y procesarla ahí mismo, esto es, lavarla, secarla y cocinarla o no", expresó Pedro Lambertini, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen, se observa un ramo de gran tamaño que se encuentra intacto y a punto de ser utilizado en una preparación. Aunque antes se deben descartar los cuchillos de metal.

La presencia de este elemento puede generar que algunas verduras y frutas afronten un proceso que se llama pardeamiento enzimático. "Muchos cuchillos de metal contienen hierro o cobre, lo que puede acelerar la reacción enzimática. Por lo tanto, si se utiliza un cuchillo de cerámica o plástico que no reacciona químicamente, se puede ralentizar ligeramente el proceso", expresan desde Foodunfolded.

Otra de las consecuencias que puede generar el uso de metal en determinadas verduras es que estas pierdan las vitaminas que aportan. Lo mejor en determinados casos es hacer uso de un cuchillo de cerámica, plástico o las manos dependiendo del alimento que se esté manipulando. Además, la advertencia es para aquellas personas que hagan uso de una parte y decidan guardar la restante.

Previene los derrames cerebrales y limpia las arterias: la fruta que es una bendición

Según un estudio realizado por el portal especializado en salud Healthline, las frutillas son consideras excelentes como antioxidantes, debido a que mejoran la estabilidad del corazón por medio de la vitamina C. Se trata de un aporte que impacta de manera directa en las venas como en las arterias, dando como resultado que los vasos sanguíneos se contraigan y dilaten de la manera correcta.

Otra de las frutas que ofrece los mismos beneficios y que se le recomienda a las personas consumir son los arándanos. No solo disponen de antioxidantes, sino que también aportan antocianinas, que son consideradas como antiinflamatorias para regular la presión arterial y asegurar que el corazón funcione en óptimas condiciones.