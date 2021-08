El Pájaro Caniggia reapareció y destrozó a su hijo Alex: "Tiene el síndrome"

La estrella del fútbol argentino no tuvo filtros para hablar de su hijo en público. Claudio Paul Caniggia destrozó a Alex, el mediático influencer que fue furor en MasterChef Celebrity.

Alex Caniggia fue destrozado por su padre, Claudio Paul. El talentoso ex futbolista argentino dialogó con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM) y no tuvo filtros al hablar de su hijo, quien constantemente lanza dardos hacia él y su pareja Sofía Bonelli.

“Debo ser duro sobre esto y que quede bien claro: creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los Nannis, y a cierta edad se dispara mal, es lo que ocurre. Yo creo que Alexander desvaría. No tiene concepto del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales”, comenzó diciendo "El Pájaro".

Acto seguido, Claudio Paul Caniggia agregó: "Nada de lo que hace o dice es así. Es un chico que a mi juicio desvaría en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá, y todo el resto de esta banda. Es un tema genético, no sé si un tema de educación o principios“.

“Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después, sé que no va a perdurar… Lo mío fue basado en un éxito real, en talento y laburo y no en un ratito de fama, conventillo, de chimento. Mariana Nannis, que desvaría, llegó incluso a ofrecerle dinero a mi hijo que vive en Europa (Axel) para que salga a hablar pestes de mí“, explicó Caniggia, quien luego comenzó a hablar sobre intimidades desconocidas sobre su ex esposa Mariana Nannis.

Mariana Nannis también fue destrozada por Caniggia: "Es inescrupulosa"

Asegurando que nunca ejerció violencia sobre ella, Caniggia manifestó sobre Nannis: “Mariana es inescrupulosa total. La denuncia de violencia de género es totalmente mentira, jamás la toqué… le da letra a su hijo (por Alexander), que es irracional como ella. Son inmorales, no tienen respeto. El 98% de lo que cuenta Mariana es mentira”.

“Mandó a un señor a un banco para retirar dinero a mi nombre y el banco, tengo todo comprobado, se comunicó conmigo que era el titular de la cuenta. Ahí me alertaron de que Mariana con otro hombre estaba intentando sacar dinero de una de las cuentas que yo tenía“, recordó Caniggia, lanzando graves acusaciones contra quien es la madre de sus tres hijos.