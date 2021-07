Rating: Alejandro Fantino logró sobreponerse a su competencia

El conductor de televisión no venía con una buena racha pero recientemente los números acompañaron al ciclo que lleva adelante.

Alejandro Fantino comenzó su nueva apuesta como conductor hace algunas semanas y ya tiene un motivo para festejar, porque logró vencer a su competencia en niveles de audiencia. Según registros de Ibope, recientemente el ciclo de debates políticos, Intratables, pudo superar a La Hora Exacta, aunque no por mucha diferencia.

El programa de preguntas y respuestas conducido por Teté Coustarot y Boy Olmi, emitido todas las noches por El Nueve, rinde muy bien e hizo que el equipo de Intratables deba remar en cada emisión para poder, al menos, igualarlo en rating. En La Hora Exacta, además de la típica dinámica de esa clase de ciclos, abundan los archivos de momentos históricos recordados por todo el país y, de esa manera, Teté y Boy lograron empatizar con el público. A pesar de esta realidad, en los últimos días, el programa de Fantino marcó 1.7 de promedio y dejó atrás, por una décima, a su competidor directo.

Luego de sufrir críticas por varias figuras del espectáculo, Alejandro Fantino demostró que puede liderar el prime time televisivo. Una de las mayores detractoras del ciclo de América TV fue Marina Calabró, ya que en la columna radial que desarrolla con Jorge Lanata fue lapidaria con el programa. “Yo soy una defensora del formato clásico de Intratables, me parece que es el gran debate de la televisión. Ahora si lo vamos a convertir en ‘El Show de Fanta’ o ‘A la mesa con Fanta’”, lanzó en alusión al tono más descontracturado y relajado del ciclo tras el cambio de presentador. “Es el conductor, pero es otro programa, para eso hubieran bajado la persiana de Intratables, dejan descansar el formato y arman ‘El Show de Fanta’ porque se me canta”, remató la hermana menor de Iliana Calabró.

Emotiva despedida

Semanas atrás, Fantino debió decir adiós al ciclo que conducía en las tardes de América, tras haber tomado la decisión de hacerse cargo de Intratables. “Para mí es difícil despedirme de un programa porque, gracias a Dios, históricamente, los programas que he tenido han durado mucho tiempo. Las cosas se dan para bien”, comenzó el conductor y siguió: “Cuando me lo dijeron, yo no caí, estuve dos días llorando de emoción, es un programa que siempre quise hacer. Es una máquina ese programa. Me voy. Quiero que todos la rompan, que sean cada vez mejores. Les agradezco por todo. Gracias. Esto llega en un gran momento. Vamos con todo. A disfrutarla”.