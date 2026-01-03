Verano en Buenos Aires: cinco planes para disfrutar enero en la Ciudad.

Enero en Buenos Aires puede sentirse más liviano cuando la agenda cultural se convierte en aliada. Con propuestas que van desde la música en vivo hasta el teatro, experiencias inmersivas y salidas al aire libre, la Ciudad ofrece alternativas para todos los gustos y edades. Acá, cinco planes distintos para aprovechar el verano porteño sin salir de la Capital.

Qué hacer en enero en Buenos Aires

Música en vivo y clima festivalero en Niceto Club

El Festival Refresco se consolida como una de las opciones musicales del verano. Con una grilla pensada para descubrir nuevas bandas y disfrutar de artistas consagrados en un ambiente relajado, el ciclo propone noches donde el calor se combate con música, barra y pista. Ideal para quienes buscan planes nocturnos sin la formalidad de los grandes recitales.

El viernes 9 de enero, Niceto Club será sede de la primera entrega del Festival Refresco 2026, uno de los encuentros musicales más destacados del verano porteño. El festival reunirá en su escenario principal a Peligrosos Gorriones, históricos del rock alternativo liderados por Francisco Bochatón; Nina Suárez, una de las voces emergentes más sensibles de la escena; y Shaman Herrera y Los Hombres en Llamas, que interpretarán su disco clásico en formato orquesta con once músicos, junto a UTAH, Niños Envueltos, el power trío F9 y Tobogán Andaluz, mientras que el stage dance completará la experiencia con sesiones en vinilo y sets bailables a cargo de Asia del Sur & Sergio Rotman, Kobra Kei, DJ Vintage y otros DJs de la cabina Refresco. Entradas a la venta a través de Venti.

Tango con mirada femenina en el Teatro Astral

A partir del 9 de enero, por 20 únicas funciones, Ellas son Tango llega al Teatro Astral como una celebración del género desde una perspectiva contemporánea y femenina. El espectáculo reúne canto, danza y música en vivo, con un recorrido emotivo por la tradición tanguera reinterpretada por mujeres protagonistas. Una opción cultural para quienes prefieren una salida teatral con identidad porteña.

Con más de 20 artistas en escena y la orquesta en vivo del Quinteto del Ángel este espectáculo amplía su propuesta artística incorporando a Julia Calvo, quien se suma al elenco integrado por Andrea Ghidone, Anita Martínez, Marisol Otero y el inconfundible Chino Laborde. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet.

Dinosaurios en tamaño real en La Rural

La exposición Viven Dinosaurios desembarca durante todo enero en La Rural con una propuesta inmersiva que recrea el mundo prehistórico a través de figuras animatrónicas, escenografías y experiencias interactivas. Es uno de los planes favoritos para familias y curiosos, ideal para combinar entretenimiento y aprendizaje durante las vacaciones de verano. Entradas a la venta en La Rural Tickets.

Esta sorprendente exhibición, es la más completa y educativa que se haya conocido, realizada con el asesoramiento de paleontólogos y en conjunto con la Fundación Azara y la Universidad Maimonides, instituciones que dan rigurosidad científica a la exhibición. Tanto ellas como sus científicos diagramaron la exhibición y sus paneles informativos con material instructivo y pedagógico para todas las edades. La muestra está compuesta principalmente por dinosaurios de la época jurásica y cretácica. Más de 50 dinosaurios animatrónicos hechos con la más alta tecnología japonesa y todo lo necesario para ofrecer una experiencia realista, enfocada a que el visitante se lleve una experiencia inolvidable.

Atardecer y aire libre en los parques de la Ciudad

Para quienes buscan bajar el ritmo, los parques porteños se transforman en un refugio clave durante enero. El Parque Centenario, el Rosedal o la Costanera Sur invitan a picnics, caminatas, mate al atardecer y actividades recreativas sin costo. Un plan simple, económico y efectivo para disfrutar la Ciudad a cielo abierto.

Cine bajo el aire acondicionado o funciones especiales

Enero también es un buen momento para refugiarse del calor con una buena película. Complejos de cine, salas independientes y ciclos especiales ofrecen estrenos, clásicos y funciones temáticas. Una alternativa ideal para los días de altas temperaturas o para cerrar la jornada con un plan tranquilo.

Con música, teatro, experiencias para toda la familia y opciones al aire libre, Buenos Aires demuestra que incluso en pleno verano tiene propuestas variadas para disfrutar enero sin necesidad de viajar.