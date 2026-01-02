Verano 2026: comenzó la temporada con una propuesta económica para disfrutar en familia

El Parque Acuático Los Sauces habilitó oficialmente este viernes 2 de enero la temporada de piletas y se consolidó una vez más como una de las principales alternativas recreativas para riojanos y turistas durante el verano. Esta es la cuarta temporada del complejo que tiene un acceso económico para los riojanos de $5.000 pesos, mientras los turistas pagarán $10.000, que además de las piletas podrán acceder a los distintos shows y actividades que se realizarán.

En diálogo con La Mañana, el ministro de Turismo y Cultura, Gustavo Luna, explicó que se cumplió con los plazos en la puesta de mantenimiento en para la habilitación del parque para la temporada 2026. En este sentido, detalló que los juegos fabricados por una empresa especializada en parques acuáticos, debían cumplir con un service integral y que ese mantenimiento incluyó el sistema de bombas, los toboganes, la plaza de agua y los espacios destinados a los más pequeños.

"El Parque Acuático Los Sauces inicia su temporada de piletas, convirtiéndose nuevamente en una de las principales alternativas recreativas para riojanos y turistas durante el verano", aseguró el funcionario y destacó: "Fue producto también de haber logrado conformar un equipo de profesionales importantes en el área de arquitectura, de administración, de legales, administrativos y gente apasionada con su trabajo como trabajador público, honrando esa tarea que se que se le asignó".

Un espacio recuperado para todos los riojanos

Luna relató que "en los últimos 40 y tantos años de democracia hubo más de cinco intentos de recuperación del predio", y celebró que se logró "con un equipo propio el alcanzar ese objetivo, y este viernes nuevamente habilitar otra temporada de verano".

"Ojalá que en el futuro cada departamento tenga su pequeño espacio de recreativo para sus niños, para la gente más humilde, estas son las cosas que la provincia celebra más allá del contexto en el que toca vivir, porque se está honrando el trabajo público", destacó el Ministro.

Según informó, es la cuarta temporada del parque que tiene un aforo de 900 personas. Para poner administrarlo, la provincia trabaja con el equipo de salud pública, un equipo de la Policía, los guardavidas de Desarrollo Social, la gente del Comité Operativo de Emergencia (COE) que limpian el predio, además del el equipo del Ministerio de Turismo y Cultura, que realiza la administración del mismo.

El ministro señaló que "con la recaudación de la temporada anterior se logró gran parte de toda la inversión que se hizo ahora para el mantenimiento de bombas y pileta", y concluyó: "Además de la pileta habrá espectáculos musicales en algunos días de la semana, como en aquellas provincias que ya tienen un consolidado desarrollo turístico y cultural, que reciben a la gente de esta manera".