Ágatha Ruiz de la Prada, 66 años: "Mi gran consejo de belleza es ocuparse, yo cuido mi alimentación y voy a todos lados caminando"

Ágatha Ruiz de la Prada reveló cuál es su mayor secreto de belleza para estar tan bien a sus 66 años. La diseñadora española contó cuáles son sus hábitos saludables para mantenerse activa y sentirse bien tanto por dentro como por fuera. Cosas tan simples como caminar por la ciudad, cuidar su alimentación sin obsesionarse y mantenerse ocupada con proyectos que la apasionan forman parte de su filosofía de vida.

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"Mi gran consejo de belleza es ocuparse, y yo ocupo mi tiempo caminando", aseguró Ágatha Ruiz de la Prada en TELVA. Además, la diseñadora contó: "El único deporte que practico es caminar. Me encanta hacerlo por la ciudad". Sobre su rutina diaria, también destacó: "Voy caminando a todos los sitios. Me gusta andar y mi vida es bastante sana".

Caminar como hábito para mantenerse activa

Para Ágatha Ruiz de la Prada, caminar es mucho más que una actividad física, también es una manera de organizar su día y mantenerse en movimiento. La diseñadora elige recorrer la ciudad a pie y hace de esta costumbre una parte esencial de su rutina. Sin embargo, los especialistas en actividad física advierten que a partir de los 60 años, caminar debería complementarse con ejercicios de fuerza y movilidad. El entrenador Álvaro Puche sostiene que incorporar movimientos sencillos, como sentadillas y elevaciones de talones, puede ser una estrategia eficaz para mejorar la condición física.

Qué come Ágatha Ruiz de la Prada a los 66 años

La diseñadora también mantiene algunos buenos hábitos alimentarios que la acompañan desde hace años. Para empezar el día, tiene un desayuno habitual: "Siempre desayuno lo mismo: pan con aceite y Nescafé, lo tomo desde pequeña, como hacía mi madre", contó. Por la noche, en cambio, suele optar por comidas livianas y no siempre cena.

"No me importa no cenar", reconoció. Cuando decide hacerlo, elige alternativas como "un yogur natural con azúcar o con miel, una sopa miso que me encanta o una palta". De todos modos, Ruiz de la Prada aclaró que no vive pendiente de las restricciones alimentarias: "Cuido un poco mi alimentación, pero no soy una histérica".

Otro de los cambios que destacó en su estilo de vida fue haber dejado el alcohol. Según contó, esa decisión tuvo un impacto en su peso: "En mi vida normal no bebo, y es por lo que he adelgazado tanto". En otra oportunidad, explicó que "de los 18 kilos que he perdido, 12 o 15 deben de ser cosa de haber suprimido el alcohol".

El trabajo y el optimismo, dos cosas claves en su bienestar

Más allá de sus hábitos físicos y alimentarios, Ágatha Ruiz de la Prada considera que mantenerse activa y comprometida con sus proyectos es fundamental para su bienestar emocional. La diseñadora habló abiertamente de su lucha contra la depresión y del papel que ocupa el trabajo en su vida. "Mi vida no es estar de vacaciones, mi vida es trabajar", expresó. El trabajo y el optimismo son sus dos pilares hasta el día de hoy, junto con las caminatas y la alimentación equilibrada pero sin obsesiones.