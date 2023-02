Las parejas de Adrián Suar: quiénes fueron las novias del productor de El Trece

Adrián Suar destacó en su vida sentimental por haber estado en pareja con dos reconocidas actrices y por haber protagonizado un escándalo mediático con una de ellas.

El actor y productor Adrián Kirzner Schwartz​, más conocido como Adrián Suar, tuvo dos relaciones de pareja destacadas con dos reconocidas actrices: Araceli González y Griselda Siciliani. Ambas terminaron en separación y desde entonces no se le conocieron nuevas novias, pero sí existen detalles sobre la relación con sus ex y su vida sentimental actual.

La relación de Adrián Suar con Griselda Siciliani

Griselda Siciliani es una reconocida actriz y fue la última pareja de Adrián Suar en una relación que duró ocho años, entre 2008 y 2016. Juntos tuvieron una hija, Margarita Kirzner Siciliani, en 2012. Cuando "el amor empezó a apagarse", en palabras de la actriz, ambos se separaron y mantienen desde entonces una buena relación. “Con Griselda me llevo fantásticamente bien, porque es una madre todo terreno. Es 10 sobre 10”, aseguró el fundador de Pol-Ka. “Es muy fácil la crianza de Margarita con una madre como Gri”, apreció. Además, Suar aseguró que es un “papá presente” para Margarita, aunque admitió: “Si bien estamos los dos, ella es la punta de la pirámide”.

Adrián Suar y Griselda Siciliani

La relación de Adrián Suar con Araceli González

Sin embargo, las cosas con su otra exnovia, Araceli González, no terminaron tan bien como con Siciliani. La relación comenzó en 1997 y en 1998 tuvieron al primer hijo del productor, Tomás Kirzner, pero a los cuatro años del nacimiento se produjo el divorcio. La separación entre ambos actores fue sumamente conflictiva y estuvo marcada por problemas relativos a la división de bienes: el nivel de desacuerdo fue tal que aún varios años después la modelo y actriz realizó fuertes declaraciones en los medios y en sus redes sociales e incluso denunció que la separación perjudicó su vida laboral.

“Desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes”, soltó González 17 años después de la separación. “He firmado papeles que me mostraban, hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué”, afirmó la actriz en sus redes, y reflexionó: “Siempre he dicho que denunciar protege. Que acobardarse es un error”.

Adrián Suar y Araceli González

“Esta que ven aquí es una guerrera dispuesta a salir por su dignidad, y por ende la de todos”, lanzó además la actriz, notoriamente molesta después de tantos años de conflicto. Por su parte, Suar negó todas las acusaciones cuando en declaraciones televisivas aseguró que “la división se hizo hace 17 años”. Desde entonces, no hubo señales de diálogo ni mucho menos de reconciliación entre ambos actores.

La situación sentimental actual de Adrián Suar

Sobre su situación sentimental actual, Adrián Suar reveló que no está en pareja pero que sí tuvo “relaciones sexuales en estos años”. En Socios del Espectáculo, el actor aseguró que no es de formar pareja fácilmente: “Si no me pasa yo no soy noviero, no necesito a alguien que me escuche ni un acompañamiento terapéutico”, explicó, y añadió que no se pondría en pareja con el único fin de no quedarse solo.

“Yo soy de la postura no convivo más”, aseguró el productor, aunque resaltó que es una posición sujeta a lo que le pueda pasar en el futuro. “La escena de estar con alguien es recontra hermosa. Ahora, ¿estar con alguien que no tenés ganas? ¡qué plomo!”, exclamó.