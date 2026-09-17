Lo adelanta la Fashion Week: la tendencia en carteras que será furor esta temporada primavera-verano 2027

Llega una nueva temporada y con el calor comienza a imponerse una tendencia que deja atrás el minimalismo y los looks básicos: las carteras de colores. Se trata de las grandes protagonistas de la temporada primavera-verano que aportan más personalidad a los outfits.

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Por qué las carteras de colores vuelven a ser tendencia esta primavera-verano 2026

El verano pasado los accesorios comenzaron a adoptar tonos pasteles, más fáciles de sumar a los looks y funcionaban como un básico más, pero en esta temporada el street style, ya muestra un paso más audaz: las carteras empiezan a tener colores intensos y una forma más libre de mezclar tonalidades.

Los colores vibrantes que se espera que predominen en esta temporada son: naranja, fucsia, rojo, verde, azul y amarillo. Se trata de algunos de los colores que más se repitieron entre el público y las celebridades que asistieron a los desfiles durante la Fashion Week de Nueva York.

Cómo sumar esta tendencia sin cambiar todo el ropero

Lo mejor de las carteras de colores es que no hace falta cambiar todo el ropero para combinarlas. Las prendas neutras siguen siendo la base perfecta, la clave está en agregar el accesorio con fuerza propia que le dé un giro distinto a un look ya conocido. Algunas ideas para incluirlas en el look son: