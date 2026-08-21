Abrió una nueva pizzería de CABA que se volvió un éxito para salir a comer con horno napolitano

En abril de 2026 inauguró Felice en una esquina en el barrio Las Cañitas, de Palermo; un proyecto gastronómico impulsado por Sebastián “Coco” Carreño, cocinero y chef argentino, famoso por su aparición en programas de cocina televisados. Con más de veinticinco años de trayectoria, formación académica en el Cordon Bleu de París y catorce años al frente de Coco Café, viajó a Nápoles para formarse como pizzero. A partir de esa instrucción técnica, desarrolló una propuesta propia que busca combinar el concepto de fermentación italiano con la textura crocante de la pizza a la piedra tradicional de Buenos Aires.

Diseño de la pizzería y la propuesta de Felice

Ubicado en la calle Arce 305, el establecimiento cuenta con un estilo proyectado por la arquitecta Gabriela Ponce, del estudio GPonce Studio. La ambientación integra elementos característicos de las pizzerías porteñas tradicionales, como fórmica, madera, cuero y pisos calcáreos, junto a referencias estéticas napolitanas.

La cocina está completamente abierta al público, lo que permite observar el estirado manual y el trabajo directo frente al horno. Una gran barra de madera de incienso funciona simultáneamente como superficie de elaboración y mesa para los comensales. El espacio incluye bibliotecas, arcos y un mural envolvente de 360 grados realizado por la artista Flor Chedufau. El local admite mascota y dispone de recipientes con agua y galletas para los visitantes peludos.

Felice: un restaurante que fusiona la pizza italiana y la porteña. (Crédito de foto: Felice)

Panorama de la pizza en la Ciudad de Buenos Aires

La oferta de pizzerías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abarca un mercado amplio y competitivo, donde conviven salones históricos de estilo tradicional porteño con variadas aperturas recientes de inspiración napolitana. En este escenario, la receta desarrollada por Carreño emplea una masa con 24 horas de fermentación y maduración en una cámara especial con control de temperatura y humedad. Se elabora con harina doble cero importada de Italia y tomates de la región de Campania.

La carta propone entradas para compartir como burrata con Prosciutto di Parma, focaccina con queso Sbrinz y tres variedades de fainá: clásica, con stracciatella y mortadela con pistachos, y una versión con topping especial.

En las pizzas blancas destacan Portobello y Provola, Fugazzeta a dos cebollas, 4 Formaggi y bacon con zucchini y stracciatella. Entre las rojas figuran Margherita, Pepperoni, Carciofi con alcauciles, Prosciutto y Pomodorini con pesto de albahaca. La propuesta dulce incluye helado artesanal de pistacho con salsa Pistacho Caramel, tiramisú y flan elaborado a base de claras.