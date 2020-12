Durante una entrevista, Coco Carreño fue duro contra los realities de cocina.

En pleno auge de los realities de cocina como "MasterChef Celebrity" y "El gran premio de la cocina", el cocinero Sebastián Coco Carreño expuso su punto de vista sobre este tipo de certámenes y la imagen dura que se le da al ambiente culinario. "Es un lugar bravo, pasa de todo, pero el reality es una cosa ficcionada, guionada. Está más cerca de la ficción que de la realidad. Cualquiera de los participantes de 'MasterChef' o de cualquier reality no duraría ni 3 minutos en una cocina", aseguró en una entrevista en Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

Y expuso su teoría sobre los roles que tanto los participantes como los chef que integran el jurado cumplen en el ciclo de Telefe: "A lo mejor Fede Bal dice lo que dice porque alguien le dijo: 'vos tenés que ir por acá. Germán (Martitegui) iba a ser el malo de la película y Damián Betular probablemente esté cumpliendo un rol más emotivo y afectivo igual que Donato".

Además, explicó por qué más allá de su recorrido en la televisión, no participaría en este tipo de formatos. "Hice una participación en El gran premio de la cocina y no lo sentí como mi lugar. Primero porque es un programa que ya estaba instalado y además yo creo más en enseñar que en putear de entrada", manifestó. Y detalló: "No me gustaría que me paguen para cagarlos a pedos a todos, pero me parece justo que el que lo quiera hacer, lo haga. Para enojarme lo hago con la gente con la que trabajo y le exijo", declaró.

En relación a su desempeño en el mundo culinario, Carreño acaba de lanzar "Un chef en el horno", su segundo libro que escribió junto a su sobrino, Tomás Caia, en formato de novela culinaria y repasa distintas anécdotas que vivió a lo largo de su carrera. "Yo no fui siempre constante, cambié mucho de laburo porque no encontraba mi lugar. Eso lo explico en mi libro. Tuve un momento en mi vida en el que dije: 'No cocino más, no puede ser que no encaje en ningún lado'. La constancia llegó porque insistí", cerró el conductor de "Como todo".