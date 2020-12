Aborto legal: los mejores memes de "La Petisa", Natalia, Diego y Esteban

En la madrugada de este miércoles, y tras varias horas de debate, se legalizó el aborto en la Argentina. Hace algunas semanas, en Diputados, se había dado media sanción; por lo que en el Senado se necesitaba de la aprobación para que la misma saliera. En la previa de la vigilia, un militante "antiderechos" fue noticia por un testimonio verdaderamente desopilante. Luego, los memes estallaron y se burlaron de su discurso, en el que varios usuarios de Twitter hicieron foco en "La Petisa", Natalia, Diego y Esteban.

El hombre que dialogó con TN contó que tiene 10 hermanos y confesó que "La Petisa", refiriéndose a su madre, hubiera abortado a varios de sus hijos si el aborto era legal. "'¿Nos hubieses tenido a todos nosotros?'", le preguntó el joven a su madre en un llamado telefónico. "No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono".

"Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no: 'Yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos'. Sí, por ejemplo a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado", agregó el militante "antiderechos", que lucía con una camiseta de la Selección Argentina de fútbol.

Como consecuencia, las redes sociales estallaron de risa y comenzaron a hacer burlas sobre el video del joven de pañuelo celeste que dio la vuelta a lo largo y ancho de todo el país. Los memes invadieron Twitter y, luego de que se aprobara el aborto, su testimonio se hizo cada vez más viral.

