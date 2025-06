¿Qué iPhones no conviene comprar en 2025 y cuáles son los motivos?

Qué iphone no compra en 2025

Uno de los productos por excelencia en lo que respecta a celulares son los iPhone pero no todos los dispositivos mantienen su calidad con el paso del tiempo. Esto provoca que algunos queden marginados y no sean recomendables comprar en este 2025 si se desea realizar una renovación de un celular. Hay modelos más recientes que podrían ofrecer lo mismo o mejoras más que notables y a un menor precio.

Los equipos que son puestos a la venta por Apple disponen de un tratamiento antes de ser lanzado con el fin de detectar cualquier tipo de error que el usuario pueda llegar a experimentar durante su uso diario. Además, el servicio postventa es uno de los mejores. Es por ello que varios están atentos a las novedades que se anuncian para apreciar que beneficios se obtendrán en caso de realizar una compra.

"Top 3 de los iPhone de la historia. En el último puesto está el iPhone 8 con un diseño antiguo comparado a la competencia. En el segundo lugar está el iPhone 15, imagina que toman el mismo teléfono que te vendieron el año pasado que era igual al anterior con una tecnología de pantalla en desuso desde hace cinco años y te lo venden como revolucionario. En el primer lugar está el iPhone 14 Plus. No le cambiaron el diseño, ni la pantalla, ni nada. Le pusieron el mismo procesador", expresó Saca.Technology, como figura su canal de YouTube.

Lo particular de los modelos señalados es que el primero es aconsejable no comprar en este 2025, debido a que no recibirá más actualizaciones por parte de Apple en los próximos meses. Esto provoca que tampoco sea compatible con las aplicaciones de mensajería, redes sociales y demás que se tengan instaladas. Se trata de una opción a descartar de manera inmediata, ya que se transformará en un objeto con funciones limitadas de uso.

Por otro lado, los expertos señalan que todos aquellos iPhone que no tengan la capacidad de actualizarse al sistema operativo iOS 12 y las posteriores son una mala inversión, además de una pérdida de dinero. El tiempo de vida que les queda es demasiado acotado. Lo mismo aplica para los SE de segunda generación, que fueron lanzados en el 2022, disponen de un software y hardware que envejeció bastante. Por un precio levente superior, se pueden conseguir productos de Apple más nuevos y de mejor calidad.

¿Cómo evitar que el iPhone consuma datos móviles en segundo plano?

El consumo de datos puede estar activo por más que no se esté haciendo uso de una red social o navegando con el explorador en distintas páginas. Es por ello que en los iPhone se recomienda desactivar una serie de configuraciones que vienen establecidas desde fábrica para que el plan elegido rinda un poco más y no sea necesario adquirir packs antes del fin del mes.

Las funciones que se deben anular son las de iCloud Drive, Respaldo de iCloud y Asistencia a WiFi. Las dos primeras permiten que los archivos almacenados dentro del celular sean copiados en la nube. Lo ideal es que esto se haga cuando se encuentra conectado a una red inalámbrica. Mientras que la tercera opción es para aquellas señales son débiles y que pueden potenciarse con los datos móviles. En ambos casos, los mejor es postergar ciertas actividades en caso de que no su realización esté atada a una urgencia.