¿Qué diferencias hay entre una sandía común y una cuadrada?

Qué diferencia hay entre la sandía cuadrada y la común

Cuando aparece una fruta con un color o forma distinta a la que habitualmente se observa, se despierta un gran sentimiento de curiosidad y la necesidad de probarla para determinar si hay cambios en su sabor. Esto sucede con la sandía cuadrada. Su tamaño es uno que capta la atención de miles de personas y obtenerla no es un trabajo bastante fácil de llevarla a cabo.

Tanto las verduras como las frutas necesitan de un tiempo de maduración que varía en cada especie. Aunque no alcanza con respetar estos lapsos, además se deben sumar las condiciones del clima, la tierra, las protecciones contra plagas y otros elementos que ayudan a que la cosecha obtenga el sabor que se espera. Cualquier error puede generar una desviación en el resultado final.

Qué diferencia hay entre la sandía cuadrada y la común

"La mejor forma de cortar una porción de sandía", expresaron desde Arteymas_, como figura el usuario de X (Ex Twitter). En el video se puede apreciar a una profesional de la cocina que realizar varios tajos sobre un pedazo de la fruta para darles un diseño triangular casi similar al de un helado. Lo visto no quiere grandes procesos de práctica, pero sí memorizar cuando aplicar cada uno los cortes para obtener un resultado idéntico.

En este caso, la técnica y el resultado final es posible gracias a que se hace uso de una sandía redonda. Una que se puede conseguir en cualquier comercio de cercanía o supermercado. Mientras que una cuadrada demando un trato un poco diferentes, debido a su forma y también no es una que se pueda comprar con cierta facilidad. Su precio genera que sean pocos que las vendan.

¿Qué diferencia hay entre una sandía cuadrada y una común?

Lo primero a señalar es que la sandía cuadrada no es algo natural, sino que se trata de una idea de un diseñador gráfico japonés que en 1978 pensó en una técnica de cosecha que permita ahorrar espacio. No solo está pensada para producir más porque su forma es ideal para que no ocupe tanto lugar dentro de la heladera después de haber sido comprada en el mercado.

El proceso de producción es bastante simple. Solo es necesario de una caja, que puede ser de vidrio o madera, para que la fruta vaya creciendo en el interior y que con el paso del tiempo adopte la forma cuadrada. Una vez que se alcanza el momento de la cosecha, se verifica que esté en condiciones, se retira y se aplican determinados procedimientos para que este encuentre disponible al público en general.

En lo que respecta al sabor, la sandía ovalada y cuadrada tienen el mismo. No hay grandes diferencias. Sin embargo, el proceso de cultivo genera que la tradicional sea más barata, mientras que la otra dispone de un valor que no todos se encuentran en condiciones de afrontar. En simple palabras, se trata de una variante estética pensada con una funcionalidad dentro del hogar.