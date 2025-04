¿Qué alias no pueden usarse para el CBU bancario?

Qué palabras no usar para el Alias del CBU

Una de las maneras más prácticas de realizar una transferencia es compartiendo la Clave Bancaria Uniforme (CBU) porque evita mandar una larga extensión de número que fácilmente generar una confusión. Este conjunto de palabras puede modificarse a gusto de las personas, pero siempre y cuando no hagan uso de determinadas elecciones.

Solo es cuestión de ingresar a la aplicación del banco donde se tenga el dinero, ir al apartado de datos de la cuenta y verifica el alias que se generó de manera aleatoria por parte de la entidad bancaria. Muchos deciden aprenderse este de memoria para luego tenerlo a mano cuando necesiten que les hagan una transferencia. Aunque otros pueden intervenirlo con el objetivo de que obtenga cierta coincidencia con la actividad que desarrollan.

"Los argentinos tenemos los mejores alias bancarios del mundo", expresaron desde Tendencias en Argentina. El video permite apreciar que una persona realiza varias combinaciones y algunas despertaron varias risas en los comentarios. La mejor forma de verificar si el CBU elegido es correcto es verificarlo. Una vez que el sistema da el OK, se lo puede compartir a cualquier que quiera realizarnos una transferencia.

Alias de CBU no están permitidos

Sin embargo, no todas las combinaciones de palabras son aceptadas por el sistema al momento de retocar el CBU. Esto es producto de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hay determinados términos que no están permitidos porque pueden generar que se activen protocolos vinculados a detectar actividades ilícitas. Algo que podría no solo trabar la transferencia, sino congelar la cuenta.

Asesinato

Compra de armas

Compra de droga

Delito

Evasión

Fraude

Hackeo

Homicidio

Lavado

Prostitución

Robo

Secuestro

Soborno

Tirador

