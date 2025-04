¿Por qué se recomienda modificar la contraseña del wifi que viene con el modem?

Por qué es necesario cambiar la clave del wifi

Uno de los consejos que se entrega es cambiar la contraseña de la señal Wi-Fi del internet cada cierto tiempo con una serie de fines que permitirán disfrutar de gran manera el servicio que se contrató. Esto provocará que las red se encuentre protegida y que visitantes no deseados queden completamente al margen. Aunque no siempre es fácil llevar a cabo este procedimiento.

Son varias las maneras por las cuales un servicio de internet puede llegar a presentar determinados fallos y la velocidad del mismo sufra un notable cambio. Hay complicaciones que van desde el mal estado de los cables que se encuentran en la calle, la conexión que se realizó al momento de la instalación del modem o la presencia de una serie de personas que ocupan el ancho de banda de manera constante con determinadas actividades.

"Vine a visitar a mi mamá y me comentó que a veces no podía conectarse al WIFI de casa. Revisé el router y me encontré con que tenía a +200 personas conectadas. Me dijo que solo le compartió la contraseña a una persona y esta persona le dio la contraseña a todo el barrio", expresó 5eniorDeveloper, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Si bien, no estaban todos conectados en ese momento, la señal estaba siendo compartida con un gran cantidad de usuarios que vieron su oportunidad de aprovechar un servicio por el cual no pagan.

Lo aconsejable es no compartir la clave de acceso a la red hogareña con muchas personas porque la misma puede comenzar a circular de gran manera y provocar lo mencionado. También es recomienda modificarla después de haber contratado el servicio. "Por lo general lo que hacen es delegar en sus propios algoritmos, los cuales de vez en cuando son descubiertos y filtrados. Cuando esto pasa quedan expuestos a todos los usuarios que no las hayan modificado sus configuraciones por defecto", expresan desde Xataka.

La manera para hacerlo depende mucho del modem que el operador haya instalado. Solo queda revisar la etiqueta que tiene pegada en la parte trasera o en la base para poder adivinar el modelo, googlearlo para así obtener su dirección de acceso y luego colocar el usuario y contraseña que figura en el equipo. Esto permitirá realizar cambios en la señal Wi-Fi con una clave que quede reservada para los habitantes de la casa.

¿Es seguro usar redes públicas de Wi-Fi?

La respuesta es bastante ambigua. Puede ser segura en caso de que nos encontremos en una red pública de alguna compañía de internet porque para acceder a la misma es necesario ser cliente y que el email figure dentro de la base datos que tienen registrada. Por el contrario, no hay chance de que cualquier pueda beneficiarse con este servicio que es ideal para momentos donde se tiene pocos datos móviles o se necesita afrontar un urgencia.

Sin embargo, una señal pública es peligrosa porque nunca se sabe quién puede estar conectado a ella y vigilando todos los movimientos que se dan. Hay personas que pueden encontrarse monitoreando el envío de información y captar datos sensibles como contraseñas del homebanking. Es por ello que se recomienda no realizar ciertos procedimientos cuando se accede a estas redes y usar una VPN para proteger al dispositivo con el fin que realice un encriptado eficaz.