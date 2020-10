En La Noche de Mirtha , que se emite por El Trece con la conducción de Juana Viale, la jornada comenzó bien y terminó de una manera muy tensa. Y todo se debió a la presencia de Javier Milei y Patricia Bullrich, quienes protagonizaron una fuerte discusión que obligó a la propia conductora a pedirles que frenen con el asunto. Sin embargo, el papelón fue inevitable...

Pero, ¿cómo fue que comenzó la charla que terminó en un escándalo? El economista liberal, quien se lanzará como candidato a diputado para las elecciones 2021 por la Ciudad de Buenos Aires, apuntó contra la presidenta del PRO y le manifestó un comentario que la hizo enfurecer: "Cambiemos no es muy distinto al kirchnerismo".

Asimismo, Milei justificó su comparación y disparó contra Juntos por el Cambio: "Hay cosas en las que nunca voy a estar de acuerdo. Me comprometo públicamente y les voy a decir algo: Cambiemos y el kirchnerismo les aumentaron los impuestos. Yo antes de hacer eso, me corto una mano".

En tanto, el economista liberal y amigo de José Luis Espert criticó al diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio: "En Cambiemos tenés a un señor como Fernando Iglesias, que nos llamó llora impuestos. Hay que explicarle cosas como la libertad individual". Como consecuencia, Bullrich le respondió: "Si hay un diputado liberal en nuestro espacio es Fernando Iglesias".

No contento con la respuesta de Bullrich, el economista volvió a arremeter: "No, un keynesiano no puede ser liberal. A ustedes los condena la historia. Eligieron a Prat Gay de ministro de Economía, que estaba con Donda, bien de izquierda. El señor Marcos Peña se sentía orgulloso de ser popular y Durán Barba es marxista. No cambiamos nada, todo lo mismo".

La presidenta del PRO intentó defenderse de las acusaciones y manifestó: "Yo creo que Juntos por el Cambio es la contracara del populismo. Así se sintió. Cuando uno gobierna, puede llevar ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que tenés trabas, tenés paredes adelante... La Argentina es un país que está muy trabado y hay que destrabarlo".

"La crisis la creó Cambiemos. Marcos Peña se llevó puesto al Banco Central"

Aun así, una vez más, Milei le volvió a marcar la cancha, aunque fue detenido varias veces por la insistencia de Juana Viale: "No les dieron los números y hubo descalabro macroeconómico, y lo intentaron arreglar cercenando las libertades individuales. El cepo lo volvieron a poner ustedes, al margen de empezar el default también". Incluso, culpó a Juntos por el Cambio de la victoria de Alberto Fernández con el Frente de Todos: "No les dieron los números y pusieron el cepo. Y el default también. La crisis la crearon ustedes. Marcos Peña se llevó puesto al Banco Central y terminó de hundir la economía. Después continuó todo el desastre. Ustedes trajeron de nuevo al kirchnerismo. Siempre votan igual. Son lo mismo que ellos".