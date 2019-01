Agustín Rossi: "Si hay unidad, la oposición gana en primera vuelta"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Pasaron pocos días del 2019 pero ya se respira clima de campaña en la costa bonaerense en donde los principales dirigentes políticos diseñan las estrategias electorales para afrontar el intenso año electoral que tenemos por delante. En ese marco, en el peronismo hay mucho movimiento y una tangible confianza de que este puede ser el año que permita el retorno al gobierno que convierta a la presidencia de Mauricio Macri en un mal recuerdo.

Con ese espíritu se lo vio a Agustín Rossi, Jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputado y candidato a presidente, en la ciudad de Mar del Plata. Con un perfil enfocado en la producción y el trabajo, brindó decenas de entrevistas, recorrió empresas y presentó su libro “Hay otro camino” junto a la diputada nacional y posible candidata a intendente de Mar del Plata, Fernanda Raverta.

A pesar del trajín, Rossi se tomó el tiempo para conversar con El Destape y analizar la presidencia de Mauricio Macri y las chances de las oposición en las próximas elecciones.

¿Podés descansar en vacaciones?

Si, descansa. Fundamentalmente cuando tengo la posibilidad de pasar un día entero en la playa. Eso me descomprime mucho.

¿Qué haces para desconectarte?

Trato de hacer más flexibles los horarios, camino y estoy con el núcleo familiar que me tengo en ese momento. Trato de relajarme, leo mucho.

¿Qué lees?

Una colección. Me traje el ultimo de Chantal Mouffe, ¿Quién mató Nisman? de Pablo Duggan, una complicación de artículos que escribió Antonio Gramsci en algún momento de su vida que se llama “Odio a los indiferentes” y algunos más que compartimos con Delfina y su marido que también leen, así que lo vamos intercambiando.

El 2019 será un año de campaña pero también va a ser abuelo. ¿Cómo la llevas?

Me va a llevar más tiempo la campaña que mi nieta (risas). Lo llevo muy contento, cuando Delfina me lo contó estábamos en mi casa de Santa Fe y me puse muy feliz. Todos dicen que ser abuelo es distinto, lo verificaré, por ahora tengo una hija embarazada y trato de estar presente. Le compré un regalo para las fiestas al siete (risas), no se sabe todavía el sexo. No me planteo ningún plan pero si estoy muy feliz, es un motivo de alegría el primer nieto de cuatro hijos. No tengo más hijos en la secundaria y voy a tener un nieto, marca un momento de mi vida.

Y este momento de tu vida también lo afrontas como candidato a presidente. ¿Cómo encarás el desafío teniendo en cuanta que hay mucha gente con la expectativa puesta en que la situación cambie?

Con mucha responsabilidad. Yo tome la decisión de ser candidato en febrero del año pasado y fuimos transitando este camino poniendo el esfuerzo para construir esa candidatura. La verdad que estamos muy contentos con lo que hemos hecho hasta ahora, cerramos el año con un muy buen acto en Rosario, con la presentación de un libro que compile y recoja todo el trabajo que se ha hecho en materia de propuestas económicas con el equipo que me está acompañando con varios economistas, entre los mas conocidos Carlos Heller, Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Vanoli. El año pasado fue una etapa de instalación, recorrí 19 provincias de todo el país, más de 115 distritos de los 135 de la provincia de Buenos Aires y voy a seguir por ese camino. El desafío que se nos presenta es muy importante porque cuatro años más de Macri significan la consolidación de este modelo de segregación social que va a generar muchísimo empobrecimiento y desindustrialización. Hay que hacer todo lo posible para que Macri no sea reelecto.

Tu libro se llama “Hay otro camino” y hablas de una economía para la mayoría enfocada en la justicia social y el empleo. ¿Esos serían los ejes de la campaña?

El debate electoral va a tener varios ejes en donde el económico seguramente estará presente. En ese marco queremos transmitirle a los argentinos que es mentira que este es el único camino posible y hay otro claramente antagónico a lo que propone Cambiemos. Nosotros no creemos que con el ajuste se resuelvan los problemas sino que por el contrario, se empeoran. El camino de resolución de los problemas de los argentinos es a través del crecimiento económico y en un país como el nuestro en donde el 75 por ciento del PBI se explica por el mercado interno, el crecimiento económico necesita fortalecer el mercado interno y eso exige un aumento de la demanda y eso es mejores salarios y más ingresos para los argentinos.

Lo que nosotros haremos el 10 de diciembre de este año en caso de llegar a gobierno es aplicar un shock de crecimiento económico, derogar la perversa reforma previsional sancionada en diciembre de 2017, garantizar paritarias libres, reiniciar un proceso de sustitución de importaciones que nos permita reactivar el 45 por ciento de la capacidad instalada de nuestra industria que esta ociosa, bajar la tasa de interés, aplicar un control cambiario para evitar la terrible fuga de capitales que aumenta en la medida que aumenta la deuda, son dos curvas paralelas. Luego de recuperar la senda del crecimiento, tendremos que iniciar la fase de desarrollo que es fundamentalmente mejorar la calidad y el valor agregado de nuestros productos.

¿Qué se tiene que hacer con la deuda?

Hay que renegociar los compromiso financieros del gobierno. Esto no tiene que ser nada dramático, el mismo gobierno renegoció el acuerdo que había firmado con el FMI a dos meses del primer acuerdo. Es lógico y razonable que un gobierno con un signo político distinto cuya fuerza política no fue consultada a la hora de ir al FMI, se plantee renegociar ese acuerdo para que los condicionantes externos no te impidan crecer, me parece es el principal desafío de la economía argentina. La economía tiene que romper la inercia de la recesión y empezar a crecer, ahí esta el principal desafío.

El escenario internacional es muy diferente al de 2003. Un mundo que crece menos y fenómenos como Donald Trump y Jair Bolsonaro gobiernan ni mas ni menos que Estados Unidos y Brasil. ¿Cuánto puede dificultar esto al próximo gobierno?

Lo dividiría en dos planos: el político y el económico. En el económico vamos a tener un escenario más adverso que el del 2003 en donde había un mundo en crecimiento y precios de commodities en alza. Eso terminó con la crisis de 2008 con la caída del Lehman Brothers y Cristina gobierno con un mundo distinto al que gobernó Nestor dando inicio a un periodo de recesión. Por eso es equivocado la decisión del gobierno de Macri de apostar todo al sector agroexportador, despreciando la otra palanca de crecimiento como lo es mercado interno. Entonces, el mundo que vamos a tener es un mundo complicado en lo económico y sumergido una guerra comercial entre Estados Unidos y China en donde todos los países deciden proteger la la industria, la producción y el trabajo, salvo Macri que liberó las fronteras y le da lo mismo que los productos que se consuman en el país sean importados o realizados en Argentina.

No existe mas la globalización comercial, existe en el mundo globalización financiera pero la globalización comercial no existe por eso Trump pone aranceles, el Reino Unido se va de la Unión Europea y cada país defiende lo suyo. Hay que iniciar un proceso en el cual nos podamos adecuar a ese mundo y sustituyamos importaciones sin cerrarnos pero con una correcta administración del comercio exterior.

En lo político creo que el panorama no es tán negro. Existen Trump y Bolsonaro pero también hay una coalición de izquierda en Portugal que decide romper con el FMI para llevar a cabo un modelo de crecimiento económico, existe una experiencia de acuerdo entre el PSOE y Podemos que tuvo como primera iniciativa el aumento del salario mínimo, existe Jeremy Corbyn que recogió las banderas históricas del laborismo inglés o Bernie Sanders como principal oposición demócrata en Estados Unidos. Es un mundo complejo en lo económico y diverso en lo político.

Hay quienes plantean que la continuidad del gobierno depende de la capacidad de unidad de la oposición. ¿En qué estado de situación se encuentra esa unidad?

Coincido en parte con eso. De hecho creo que si hay unidad, la oposición gana en primera vuelta. Si la oposición concurre unida al proceso electoral, las chances de victoria son altísimas. Nosotros compartimos la idea de un frente electoral lo más amplio posible y sin hay diferencias internas que se diriman en una PASO pero que nos permitan presentarnos de manera unitaria. En ese camino estamos, desde el PJ se han incorporados dirigentes importantes como Felipe Solá pero creo que lo mas alentador es lo que sucedió en el movimiento obrero que con todo sus matices decidieron ser parte del frente que se arme del Partido Justicialista.

Hay otro sectores como Proyecto Sur que también será parte de la coalición, ese debe ser el espíritu. Ahora, nosotros somos una parte, dependerá de otros actores decidir que hacer, lo que si esta claro que los que consagran la división de la oposición trabajan objetivamente para que gane Macri.

¿Puede haber un acercamiento con Sergio Massa y el espacio de Alternativa Federal?

La unidad es posible y difícil. Existe la posibilidad pero no es una construcción fácil de concretar. Se necesita de inteligencia, perseverancia y persistencia. Hay que tratar de trabajar por la unidad hasta el último día. La política tiene mucha dinámica y cuenta con escenarios que muchas veces uno no termina de descubrir o prever y me parece que lo importante es dejar explicita la voluntad política. Nuestra voluntad política es construir un frente lo mas amplio y plural posible que integre la mayor cantidad de expresiones opositoras.

¿Una eventual candidatura de Cristina elimina una PASO?

A mi me parece que puede haber tranquilamente una primaria si Cristina es candidata, ¿por que no lo va a haber? Yo, claramente no voy a ir contra Cristina pero quizás haya otros dirigentes que puedan considerarlo.

Me parece que se dicen una cantidad de cosas para justificar posiciones. Aquellos que dicen no voy a la unidad porque esta Cristina no vendrían aunque no esté Cristina. Después dirán, no voy porque están los kirchneristas. Si partimos de la base que si hay unidad, la oposición puede ganar en primera vuelta, el resto de los debates pierden jerarquía institucional y social.

¿Por qué el gobierno hay encuestas que indican que el gobierno tiene altas chances de ser reelecto?

Cafiero, que tiene muchas frases celebres, cuando fue a las elecciones para gobernador en 1987 contra el radicalismo todas las encuestas daban muy parejas. Le preguntaron esto y dijo que “las encuestas dan parejas pero mi sensación termina dice otra cosa”. Bueno, mi sensación es que Macri no tiene ninguna posibilidad de ser reelecto y que los argentinos y argentinas no quieren que siga en el gobierno. Esto es lo que percibo en el conjunto de la sociedad, puede continuar si se rompe la oposición u otras cuestiones pero en términos de combatividad, Cambiemos no tiene ninguna chance de volver a ser elegido. La demostración más fuerte es el esfuerzo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para adelantar las elecciones que lo único que tiene como objetivo es no llevar el collar de melones que significa ir en una boleta con Macri.

La última, si Agustin Rossi es presidente, ¿Significaría una reparación histórica para los ingenieros?

(Risas) Es una nueva oportunidad para los ingenieros, hay otro camino.