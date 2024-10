AFIP tomó una importante decisión con los productos importados y cambia todo

La decisión fue comunicada a través del Boletín Oficial del martes 15 de octubre.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tomó una importante decisión con respecto a los productos importados. El cambio radical comenzó a regir desde el pasado jueves 10 de octubre y los detalles de esta medida fueron explicados a través de una resolución del Boletín Oficial.

La medida que llevó adelante la AFIP es una de las cuatro que establecieron a través de las Resoluciones Generales 5581/2024 y 5582/2024 publicadas en el Boletín Oficial del martes 15 de octubre. Se trata del estampillado que tienen los productos importados que ya no estarán mas vigentes por decisión del organismo.

La AFIP eliminó el estampillado que tienen los productos importados.

Esta modificación tiene el objetivo de "simplificar el comercio exterior y bajar el ‘costo argentino’, lo que redundará en una mejora del tipo de cambio para los exportadores e importadores". Cabe resaltar que no se van a afectar los mecanismos habituales de fiscalización de la Aduana y lo que sí se va a implementar es la eliminación de las instancias de control, ya que las consideraron "arbitrarias y discrecionales".

Sumado a eso, se anunció el fin de los Valores de Referencia para las exportaciones y de los Valores Criterio para las importaciones. También quedaron sin efecto los veedores externos en los despachos de importación justificándose en que se realizó para mejorar la competitividad del sector privado. Esta serie de medidas fueron impulsadas por Florencia Misrahi, titular de la AFIP; Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y la directora de Coordinación y Evaluación Operativa de la Aduana, Gladys Morando.

¿Cuánto dinero puedo transferirme a una cuenta propia sin declarar en AFIP en octubre 2024?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene ciertas normas a la hora de hacer transferencias, y es necesario estar en régimen para evitar investigaciones innecesarias. La entidad necesita una justificación el origen de los ingresos si estos movimientos superan ciertos límites, y las transferencias entre cuentas propias no se exceden de estas regulaciones.

En el caso de transferir dinero entre cuentas propias excediendo los límites establecidos por la AFIP sin justificación válida, se corre el riesgo de que se inicie un control exhaustivo. Aquellos que no tengan ingresos formales declarados, tendrán $400.000 de limite en movimientos de ingresos y egresos entre cuentas propias. Si se supera esta cifra la AFIP podría iniciar una inspección. Una de las normas de la AFIP consta en respaldar los ingresos declarados en aquellas transferencias que superen el monto de $700.000. Si esto no se cumple, se corre el riesgo de que se inicie una investigación exhaustiva. Una de las recomendaciones consiste en asegurarse de guardar comprobantes de sueldo, recibos de jubilación, facturas. Este paso es crucial para prevenir futuros inconvenientes con la entidad financiera o la AFIP.

Qué pasa si me paso de los montos permitidos sin verificación de AFIP

Cuando una persona excede los montos permitidos sin documentación que justifique el origen de los fondos, la AFIP tiene la facultad de pedir explicaciones sobre la operación y, si no se presentan, puede desencadenar una investigación más profunda. Si no se reponde a tiempo o no se proporciona la documentación adecuada, puede terminar en una emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).