El monumento a José de San Martín, inaugurado en Madrid en 1961, es una de las huellas de la historia argentina en Europa.

Antes de cruzar los Andes, José de San Martín pasó más de veinte años en España. Llegó siendo un chico, se formó en el ejército español y combatió en la batalla de Bailén en 1808. Por eso no sorprende que Madrid tenga un monumento ecuestre dedicado al Libertador: en el Parque del Oeste se alza, desde comienzos de los años sesenta, una réplica de la famosa estatua de San Martín de Buenos Aires, que muchos argentinos descubren por casualidad mientras pasean por la zona.

{{{htmlAmp}}}

La relación no termina ahí. Entre 1960 y 1973, Juan Domingo Perón vivió su exilio en Madrid, la mayor parte de ese tiempo en la quinta 17 de Octubre, en el barrio residencial de Puerta de Hierro. Durante esos años la capital española fue un punto de peregrinación política: por allí pasaron dirigentes, sindicalistas y periodistas que viajaban desde Buenos Aires para escuchar al General. La quinta no es hoy un lugar de visita, pero la historia sigue viva en los relatos de quienes conocen bien la ciudad.

Y después está el Madrid cotidiano, el que se siente casi propio. Los argentinos forman una de las comunidades latinoamericanas más visibles de la capital, y se nota: no cuesta encontrar parrillas, empanadas, alfajores o pizzerías de estilo porteño, y no es raro escuchar un "che, boludo" en la cola del Mercado de San Miguel.

Para unir todas estas piezas, lo más práctico es empezar el primer día con un recorrido guiado. Un free walking tour Madrid va desde el Palacio Real, pasando por la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, con su famoso kilómetro cero, hasta el entorno del Museo del Prado, y repasa la historia de la ciudad desde el Mayrit islámico y la época de los Austrias hasta el siglo XX. Es la mejor manera de orientarse, entender cómo se formó la ciudad y, de paso, preguntarle al guía por esos rincones con historia rioplatense que no aparecen en los folletos.

Roma: tras los pasos del Papa argentino

Si Madrid es la ciudad de San Martín y Perón, Roma quedó ligada para siempre a otro argentino: Jorge Mario Bergoglio. Desde su elección en 2013 hasta su muerte en abril de 2025, el papa Francisco convirtió al Vaticano en un lugar con acento porteño. Rechazó vivir en el Palacio Apostólico y eligió la Casa Santa Marta, y también eligió ser enterrado fuera de los muros vaticanos, en la basílica de Santa María la Mayor, una de sus iglesias preferidas en Roma.

Esa tumba sencilla se transformó en uno de los lugares más visitados por los viajeros argentinos. Lo interesante es que, para llegar hasta allí, uno atraviesa barrios que la mayoría de los turistas ignora, entre el Esquilino y Monti, donde Roma deja de ser postal y se vuelve ciudad.

Roma es abrumadora para quien llega por primera vez: tres mil años de historia superpuestos en cada esquina, iglesias que esconden obras maestras y ruinas que aparecen entre los semáforos. Por eso conviene tener a alguien que ponga orden en ese caos. Un free walking tour Roma recorre el centro histórico desde el Panteón y la Fontana di Trevi hasta la Piazza Venezia, sigue por el Foro Romano y termina junto al Coliseo, y ayuda a entender qué se está mirando en lugar de solo sacarle una foto.

Otras huellas que vale la pena buscar

San Martín murió en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Julio Cortázar descansa en Montparnasse, en París, y Borges está enterrado en Ginebra: excusas perfectas para otra escapada.

Cómo armar el viaje sin gastar de más

Para el viajero argentino, el presupuesto siempre es un tema. La buena noticia es que gran parte de esta Europa "con acento propio" se recorre a pie y sin pagar entradas: plazas, monumentos, fachadas, barrios. Los tours a pie basados en propinas funcionan justamente así: no se paga un precio fijo por adelantado, sino que cada persona deja al final lo que considera justo según su experiencia.

Plataformas como Walkative! organizan este tipo de paseos en decenas de ciudades europeas, con guías locales, y en algunas de ellas también ofrecen recorridos en español, lo que hace mucho más fácil hacer preguntas, entender los chistes del guía y aprovechar cada parada.

Al final, viajar a Europa no tiene por qué ser una carrera para tachar monumentos. Puede ser también un reencuentro con nuestra propia historia, contada desde el otro lado del océano. Basta con ponerse zapatillas cómodas, salir a caminar y dejar que alguien que conoce la ciudad nos muestre lo que de otro modo pasaríamos de largo.