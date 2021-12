Las previsiones sobre Previaje quedaron cortas, al superar los $70.000 millones de facturación

El ministro Matías Lammens aseguró que las previsiones más optimistas en torno al Previaje quedaron cortas este año, luego de que ese plan septuplicara lo facturado en su primera edición y, por estos días, tenga la perspectiva de llegar a los 75.000 millones de pesos en los últimos días de 2021.

- T: Después que Previaje sextuplicara los ingresos de 2020 a principios de diciembre, 60.000 millones de pesos contra 10.000 millones, usted dijo que se podría septuplicar antes de fin de año. ¿Se logró?

-ML: Ya estamos. Llegamos a 70.000 millones. Como le comenté al Presidente (Alberto Fernández), todas las estimaciones del Previaje quedan cortas, por suerte. Creo que vamos a estar arriba de los 75.000 millones de pesos para fin de año. Es un éxito contundente, rotundo, porque es un gran incentivo de la demanda, que moviliza ahorro privado también, entonces el Estado recauda en las dos instancias: en la primera compra que hace el turista y vuelve a hacerlo con la tarjeta que nosotros le damos.

- T: ¿Y en lo social?

- ML: Saliendo de la cuestión presupuestaria, la cuestión material, a mucha gente le posibilitó irse de vacaciones, gente que no pensaba irse, que tenía dudas o no llegaba con el dinero, esta fue la herramienta que le posibilitó decir "bueno, me tomo unos días con la familia, con mis amigos ".

Y de esos tres millones de personas que los usaron, 300.000 son beneficiarios de Pami. Porque los adultos mayores fueron quienes peor la pasaron, quienes más cuidados tuvieron que tener, más tuvieron que estar guardados.

El plan funcionó de una manera extraordinaria para todos los sectores sociales, para todos los sectores económicos.

- T: ¿Cuál fue el impacto del Previaje en lo laboral?

- ML: Es un programa que genera empleo. Estamos viendo los indicadores de noviembre de la recuperación de empleo en localidades turísticas y hay algunas que están en 1,5 en términos de ocupación y tiene que ver, sin ninguna duda, con el Previaje. Eso explica el crecimiento del presupuesto en turismo y explica también la visión estratégica que tenemos del turismo como uno de los sectores de recuperación importante para la Argentina.

El turismo tiene una enorme posibilidad de generación de divisas, una gran capacidad de recuperación del empleo, rápidamente, ya lo estamos viendo en estos números que le comentaba. Así que hacemos inversiones, desde lo público, generando las condiciones para que el sector privado también invierta. Tenemos la convicción de que necesitamos que el sector privado acompañe el crecimiento de la Argentina; no alcanza sólo con el Estado presente.

