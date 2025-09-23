La altura de la Estatua de la Libertad: cuánto mide el monumento de Estados Unidos, su historia y quién la construyó

La altura de la Estatua de la Libertad: cuánto mide el monumento de Estados Unidos

La Estatua de la Libertad es uno de los íconos de Estados Unidos más reconocidos en el mundo. Ubicada en Nueva York y colocada hace más de 130 años, la historia de su construcción suele generar curiosidad. ¿Cuánto mide y cómo se creó?

La Estatua de la Libertad: cuál es la altura del monumento más icónico de Estados Unidos

Oficialmente llamada Liberty Enlightening the World, La Estatua de la Libertad se encuentra en la Isla de la Libertad (antes conocida como Bedloe’s Island), en el puerto de Nueva York. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 como un regalo de Francia para los Estados Unidos y simboliza la amistad entre ambas naciones, además de los ideales de libertad y democracia.

¿Cuánto mide? El enorme monumento de cobre tiene 46,05 metros de altura y 125 toneladas de peso, está situado sobre un gran pedestal de 46,94 metros. Si se considera el conjunto, la altura total de la Estatua de la Libertad llega a unos 93 metros desde el suelo hasta la antorcha.

La altura de la Estatua de la Libertad: cuánto mide el monumento de Estados Unidos

El monumento mira hacia Europa por ser un regalo de Francia que busca celebrar la relación entre ambos países. Se trata de una mujer vestida con una toga al estilo romano coronada por un tocado del cual salen siete rayos que simboliza la Libertad iluminando el mundo con su antorcha, que sostiene en su mano derecha.

En la mano izquierda el monumento tienen la declaración de independencia de los Estados Unidos y en sus pies, solo visibles desde arriba, unas cadenas rotas como símbolo de la libertad del país.

De acuerdo a National Geographic, la antorcha actual se colocó en 1986 en reemplazo de la original, que estaba iluminada por lámparas eléctricas a modo de faro. La nueva es de cobre recubierto de una hoja de pan de oro de 24 quilates que parece una llama encendida cuando se refleja en ella la luz del sol o los focos de la ciudad de noche.

La altura de la Estatua de la Libertad: cuánto mide el monumento de Estados Unidos

Cómo fue construida la Estatua de la Libertad

La iniciativa de construir la Estatua de la Libertad nació del historiador del Derecho, Édouard de Laboulaye, y el escultor Frederic Auguste Bartholdi. De acuerdo a lo que contó este último, la idea surgió en una cena de amigos a mediados de la década de 1860, en la que hablaron de los Estados Unidos y de homenajear a la amistad que unía a ambos países desde que Francia ayudó a los norteamericanos a independizarse.

Recién la década de 1870, Bartholdi comenzó a recaudar fondos de empresas y filántropos franceses y estadounidenses para llevarlo a cabo. Además, se puso en contacto con Gustave Eiffel, ingeniero de renombre por sus puentes y estructuras de hierro, para que diseñara el esqueleto interior que sostendría el monumento.

La altura de la Estatua de la Libertad: cuánto mide el monumento de Estados Unidos

La construcción comenzó recién a finales de 1875, cuando las celebraciones del centenario de la independencia norteamericana eran inminentes. La estatua fue ensamblada en 1884 en Francia, con el objetivo de mostrársela a Estados Unidos. Luego fue desmontada y embalada en 214 cajas que se embarcaron hacia Nueva York. Llegaron en junio de 1885, pero el pedestal para sostenerla no estaba finalizado. Fue instalada recién en abril de 1886 y se inauguró en octubre de ese año.