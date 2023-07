El Festival BA Gaming llega a Mar del Plata con referentes de toda la Argentina

La ciudad de Mar del Plata será sede el 29 de julio del Festival BA Gaming, evento de esports que reúne a los principales referentes del país en el Polideportivo Islas Malvinas.

El evento es organizado en conjunto entre la Argentina Game Show y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la municipalidad de General Pueyrredon y el Ente Municipal de Turismo (Emtur), con entrada libre y gratuita, y busca impulsar a los jóvenes gamers de Argentina para potenciar su talento.

Esta instancia en “la ciudad feliz” consta de varios stages (etapas), donde se disputarán las semifinales del BA Gaming y la primera qualifier (clasificación) presencial por un cupo en los playoffs de AGS 2023, el evento de la cultura gamer más importante del país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las semifinales serán de CS:GO y League of Legends. En CS: GO competirán Staidhuys vs Atlético Tucumán y El Mix de Pipos vs Jugadon Esports. En League of Legends (LOL) se enfrentarán Aetherial Esports vs The Gangrene Band y Panchitos Gaming vs SEEE SEEE.

El mismo día se jugará la primera qualifier presencial de AGS Cup, circuito competitivo donde luego de ocho instancias clasificatorias podrán acceder a la final.

Con información de Télam