Ex conductor de TN abandona el periodismo para dedicarse a la jardinería

El periodista Juan Miceli decidió dar un paso al costado de la conducción del noticiero en La Nación Más y generó la sorpresa de sus compañeros en el medio. Pero un mayor impacto causó el nuevo oficio al que se dedicará en esta nueva etapa de su vida.

"Voy a avanzar con el paisajismo y la jardinería, que son mi otra pasión", afirmó, entrevistado por el portal Teleshow. Aun así, también expresó en deseo de poder unir en algún momento este pasatiempo con su oficio de periodista.

Embed

El alejamiento del periodismo, sin embargo, parece que no será algo inalterable en la vida de Miceli: "Dejo por un tiempo, pero no creo que sea definitivo. Sí es cierto que me tomo unos meses, pero no creo que deje la carrera. Ahora estoy en Necochea donde nací y tengo parte de mi familia y amigos, pero llevo casi 30 años de noticieros y hace rato quería hacer un paréntesis".

"Tiene que ver con la edad también. Tengo 54, no paré nunca y me animé a bajarme ahora aunque estaba muy cómodo y me despidieron con mucho afecto y respeto. No quiero tener cosas pendientes y quiero darme la oportunidad de hacer esto. El otro tema es que nuestra hija está viviendo fuera del país y también ayuda a hacer esto ahora", sostuvo.