Zuckerberg no dio prioridad a la seguridad infantil en Meta, dice antiguo ingeniero en juicio

Arturo Béjar, antiguo ingeniero de seguridad de Facebook y consultor de Instagram, comparece en un juicio federal histórico contra Meta un tribunal de Oakland, California (EEUU).

Por Kenrick Cai, Diana Novak ​Jones y Jonathan Stempel

OAKLAND, EEUU. 19 ago (Reuters) - Un exdirector de ingeniería de Meta Platforms declaró el miércoles que el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, es el ‌responsable de una cultura que ‌podría haber llevado a la empresa a eludir su responsabilidad de proteger a los menores que utilizan sus plataformas Facebook e Instagram.

Arturo Béjar, un crítico acérrimo de Meta que trabajó en la firma entre 2009 y 2015 y como colaborador independiente de 2019 a 2021, dijo que Zuckerberg participaba de cerca en gran parte de la toma de decisiones, y que la cultura jerárquica garantizaba que los cambios ​en los productos solo se ⁠produjeran si él los ordenaba.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si Mark convierte algo en una prioridad, se ‌mueven montañas en cuestión de meses", afirmó Béjar, el primer testigo ⁠en un juicio histórico sobre las demandas presentadas ⁠por una coalición de estados que acusan a Meta de buscar crear adicción entre los usuarios jóvenes y de recopilar ilegalmente datos de menores de 13 años.

California, Colorado, ⁠Kentucky y Nueva Jersey acusan a Meta de diseñar Facebook e Instagram ​para enganchar a los usuarios jóvenes, fomentando la ansiedad, la ‌depresión e incluso el suicidio, y de ‌engañar a los consumidores sobre la seguridad de las plataformas.

Esos estados y ⁠otros 25 también acusan a Meta de infringir la ley federal al recopilar y utilizar de forma indebida datos personales de menores mientras estos usaban sus plataformas. Meta niega las acusaciones y asegura que las opiniones de Béjar excedían el alcance ​de su trabajo.

Béjar ‌comenzó a declarar el martes en la corte federal de Oakland (California), coincidiendo con el inicio del juicio. Se prevé que el juicio dure seis semanas y que Zuckerberg declare ante el tribunal.

Béjar colaboró en la realización de encuestas sobre las experiencias de los adolescentes como parte de ⁠un equipo que analizó el bienestar en Instagram entre 2019 y 2021.

Se ha mostrado muy crítico con el historial de Meta en materia de seguridad infantil y, en 2023, declaró ante una comisión del Senado estadounidense que Meta era consciente del acoso y otros perjuicios a los que se enfrentaban los adolescentes en sus plataformas, pero no hizo nada para solucionarlos.

En su testimonio del miércoles, afirmó que Meta utilizaba métricas como las "interacciones sociales ‌significativas" y los "usuarios activos diarios" para recompensar a los empleados, dando prioridad a la participación de los usuarios —y a los beneficios— por encima de la seguridad.

También señaló que una herramienta que utiliza Meta para animar a los usuarios a tomarse un descanso —una característica clave que Meta ha esgrimido en su defensa— estaba "diseñada para fracasar", ya que no es ‌la configuración predeterminada y los recordatorios son fáciles de ignorar.

"Todos los caminos conducen al tiempo de uso de la aplicación", afirmó. "En ese contexto, la seguridad siempre quedó en un segundo ‌plano".

Bejar también señaló ⁠que Meta dispone de tecnología para detectar y exigir la verificación de los usuarios —posiblemente millones— sospechosos de ser menores de 13 años, ​pero que hizo la vista gorda ante el problema mediante una política de "no preguntes, no digas", ya que resultaba económicamente rentable a largo plazo.

"Donde están los niños más pequeños es donde estarán los usuarios en el futuro", señaló.

(Editado en español por Carlos Serrano)