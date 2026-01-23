WhatsApp ofrece vacantes para su laboratorio de pruebas: cómo sumarse

WhatsApp, la popular plataforma de mensajería de Meta con más de 2 000 millones de usuarios en todo el mundo, lanzó una nueva opción para que más personas se sumen a su laboratorio de pruebas o programa beta en Android. Este espacio permite a los interesados probar nuevas funciones antes de que lleguen a la versión pública de la app y brindar retroalimentación a los desarrolladores. La expansión de vacantes busca facilitar el acceso a este programa, que hasta ahora estaba limitado a un número reducido de evaluadores.

Qué es el laboratorio de pruebas de WhatsApp

El “laboratorio de pruebas” de WhatsApp se refiere al programa beta de la aplicación, donde una cantidad limitada de usuarios puede probar funciones en desarrollo antes de su lanzamiento oficial. Estas versiones suelen incluir herramientas nuevas o cambios que los desarrolladores quieren evaluar en un entorno real, aunque pueden ser menos estables que la versión normal.

Tradicionalmente, el acceso a la beta de WhatsApp estaba limitado —por ejemplo, a un máximo de 10 000 evaluadores en Google Play—, y muchos usuarios que intentaban anotarse no encontraban vacantes disponibles. Con los recientes cambios, el programa amplió el número de participantes, lo que aumenta las posibilidades de inscribirse y formar parte de esta comunidad de testers.

Cómo participar desde Android

Si querés sumarte al laboratorio de pruebas en Android, tenés que seguir estos pasos básicos:

Abrí WhatsApp en tu teléfono Android: asegurate de tener la app actualizada desde Google Play. Accedé a la configuración: entrá a “Ajustes” dentro de WhatsApp. Buscá la opción de acceso anticipado a funciones: si tu cuenta ya muestra la opción “Acceso anticipado a funciones” o algo similar, podés unirte directamente al programa de pruebas beta desde allí. Aceptá los términos: al inscribirte, aceptás descargar versiones de prueba de la app, que pueden incluir funciones nuevas pero también inestabilidad temporal.

Tené en cuenta que esta opción puede no aparecer para todos al mismo tiempo, ya que la expansión del programa se está implementando gradualmente en distintas cuentas.

Qué implica ser tester de WhatsApp

Participar del laboratorio de pruebas implica:

Probar funciones nuevas antes que el público en general.

Enviar comentarios a los desarrolladores sobre errores, comportamiento de funciones o sugerencias.

Usar versiones de la app que pueden ser menos estables que la versión final disponible para todos.

Esta modalidad es común en muchas aplicaciones y ayuda a las empresas a mejorar la calidad de los lanzamientos antes de que lleguen a todos los usuarios.

Consejos para anotarte si no ves la opción

Aunque el programa está ampliándose, no todos los usuarios verán la opción inmediatamente. Algunos consejos si no aparece:

Actualizá WhatsApp desde Google Play : a veces es necesario tener la última versión estable para que aparezca el acceso a funciones beta.

Reiniciá la app o el celular : pequeños pasos como estos a veces hacen que la nueva opción se muestre.

Tené paciencia: la expansión del programa de pruebas suele ser progresiva y se habilita por regiones o grupos de usuarios.

En resumen, WhatsApp amplió las vacantes de su laboratorio de pruebas beta para que más usuarios en Android puedan probar funciones nuevas y colaborar con retroalimentación antes de que esas herramientas se lancen oficialmente a todos.