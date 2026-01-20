Activá el bloqueo de chats en WhatsApp Web en 8 pasos

WhatsApp sigue reforzando la privacidad de sus usuarios y, en los últimos meses, sumó una función clave para quienes usan la app en computadoras compartidas o en espacios públicos: Chat Lock en WhatsApp Web. Esta herramienta permite bloquear chats individuales con una capa extra de seguridad, evitando que conversaciones sensibles queden a la vista, incluso si la sesión de WhatsApp está abierta.
A diferencia del bloqueo general de la aplicación, Chat Lock crea un perímetro de protección exclusivo para determinados chats, que se ocultan automáticamente de la lista principal. Además, las notificaciones de esos contactos no muestran ni el nombre del remitente ni el contenido del mensaje, algo fundamental para cuidar la privacidad en oficinas, coworkings o casas donde se comparte la PC.
Cómo funciona Chat Lock en WhatsApp Web
El bloqueo de chats en WhatsApp Web se basa en un sistema de sincronización con el celular. Es decir, no usa la contraseña de la computadora ni datos biométricos del navegador, sino un Código Secreto que tenés que configurar previamente desde la app móvil. Este código puede ser una palabra, una combinación personalizada o incluso emojis, lo que suma una capa extra de seguridad.
Una vez activado, WhatsApp crea una carpeta especial llamada “Chats bloqueados”, que aparece en la parte superior de la interfaz web, por encima de los chats archivados. Todos los mensajes protegidos se mueven automáticamente a ese espacio oculto y solo se pueden ver ingresando el código secreto.
Cómo activar el bloqueo de chats, paso a paso
-
Abrí WhatsApp Web
Ingresá a WhatsApp Web desde tu navegador y asegurate de tener la sesión iniciada y sincronizada con tu celular.
-
Elegí el chat que querés proteger
Buscá la conversación que querés bloquear dentro de la lista de chats.
-
Accedé a las opciones del chat
Hacé clic derecho sobre el chat o tocá el ícono de la flecha que aparece al pasar el cursor.
-
Seleccioná “Bloquear chat”
En el menú desplegable, elegí la opción para bloquear la conversación y confirmá la acción.
-
Creá o ingresá tu Código Secreto
Si ya tenés un código configurado desde el celular, ingresalo.
Si no, WhatsApp te va a guiar para crear uno desde la app móvil, dentro de Ajustes > Privacidad > Chats bloqueados.
-
Accedé a la carpeta “Chats bloqueados”
El chat va a desaparecer de la vista principal y se va a mover a una carpeta especial ubicada arriba de todo, por encima de los chats archivados.
-
Desbloqueá los chats cuando lo necesites
Para verlos, hacé clic en “Chats bloqueados” e ingresá tu código secreto.
-
Cierre automático por seguridad
Al cerrar la pestaña o actualizar la página, la carpeta se vuelve a bloquear automáticamente para mantener la privacidad.