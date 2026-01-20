Activá el bloqueo de chats en WhatsApp Web en 8 pasos

Whatsapp sumó una función clave para quienes usan la app en computadoras compartidas.

WhatsApp sigue reforzando la privacidad de sus usuarios y, en los últimos meses, sumó una función clave para quienes usan la app en computadoras compartidas o en espacios públicos: Chat Lock en WhatsApp Web. Esta herramienta permite bloquear chats individuales con una capa extra de seguridad, evitando que conversaciones sensibles queden a la vista, incluso si la sesión de WhatsApp está abierta.

A diferencia del bloqueo general de la aplicación, Chat Lock crea un perímetro de protección exclusivo para determinados chats, que se ocultan automáticamente de la lista principal. Además, las notificaciones de esos contactos no muestran ni el nombre del remitente ni el contenido del mensaje, algo fundamental para cuidar la privacidad en oficinas, coworkings o casas donde se comparte la PC.

Cómo funciona Chat Lock en WhatsApp Web

El bloqueo de chats en WhatsApp Web se basa en un sistema de sincronización con el celular. Es decir, no usa la contraseña de la computadora ni datos biométricos del navegador, sino un Código Secreto que tenés que configurar previamente desde la app móvil. Este código puede ser una palabra, una combinación personalizada o incluso emojis, lo que suma una capa extra de seguridad.

Una vez activado, WhatsApp crea una carpeta especial llamada “Chats bloqueados”, que aparece en la parte superior de la interfaz web, por encima de los chats archivados. Todos los mensajes protegidos se mueven automáticamente a ese espacio oculto y solo se pueden ver ingresando el código secreto.

Cómo activar el bloqueo de chats, paso a paso

Abrí WhatsApp Web Ingresá a WhatsApp Web desde tu navegador y asegurate de tener la sesión iniciada y sincronizada con tu celular.

Elegí el chat que querés proteger Buscá la conversación que querés bloquear dentro de la lista de chats.

Accedé a las opciones del chat Hacé clic derecho sobre el chat o tocá el ícono de la flecha que aparece al pasar el cursor.

Seleccioná “Bloquear chat” En el menú desplegable, elegí la opción para bloquear la conversación y confirmá la acción.

Esta herramienta permite bloquear chats individuales con una capa extra de seguridad.