Cómo usar las etiquetas en las grupos de WhatsApp

WhatsApp sumó en las últimas semanas una función pensada para ordenar —y también para divertirse— dentro de los chats grupales: las Etiquetas de miembros. Esta novedad, que ya empezó a activarse de forma gradual en Android y iOS, permite que cada integrante de un grupo se asigne un rótulo o sobrenombre visible para todos. Así, cada vez que alguien escribe, su etiqueta aparece debajo del nombre o número, aportando contexto inmediato sobre quién es quién.

La clave de esta función de WhatsApp es que mejora la identificación y la organización en grupos grandes, sobre todo cuando no tenés a todos los participantes agendados. A diferencia del nombre de contacto —que depende de cómo cada usuario guarde a la otra persona—, la etiqueta es la misma para todos los miembros del grupo y se muestra siempre que ese usuario envía un mensaje.

Qué son y para qué sirven las Etiquetas de miembros en WhatsApp

Las Etiquetas de miembros son una opción exclusiva para grupos. Cada persona puede crearse su propia etiqueta, que funciona como una breve descripción, rol o apodo. Puede ser algo serio, informativo o simplemente una broma interna. Lo importante es que solo se ve dentro de ese grupo específico: no se replica en otros chats grupales ni en conversaciones privadas.

Además, las etiquetas se pueden editar o cambiar todas las veces que quieras, sin límites. Si ya no te representa lo que pusiste o el contexto del grupo cambia, en segundos podés actualizarla.

El uso depende mucho del tipo de grupo. En espacios más formales —como grupos de padres, consorcios o equipos de trabajo— las etiquetas ayudan a identificar roles: “mamá de Juan”, “Administración”, “Soporte técnico” o “RR. HH.”, por ejemplo. En ámbitos laborales, esto agiliza consultas y evita confusiones.

En cambio, en grupos de amigos o familiares, las etiquetas pueden transformarse en un recurso más lúdico: apodos, chistes internos o descripciones irónicas que suman una cuota de humor al chat.

Cómo configurar tu etiqueta de miembro paso a paso

Para crear o editar tu etiqueta en un grupo de WhatsApp, seguí estos pasos:

Entrá al grupo y tocá la foto o el nombre para acceder a la información. Bajá hasta la lista de participantes y tocá tu nombre. Si nunca configuraste una etiqueta, vas directo al editor. Si ya tenés una, elegí “Editar etiqueta de miembro”. Escribí la palabra o frase que quieras usar. Vas a ver una previsualización de cómo aparecerá. Guardá los cambios.

Desde ese momento, tu etiqueta será visible cada vez que escribas en ese grupo, y también vas a poder ver las de los demás integrantes. Una función simple, pero muy útil para ordenar —y personalizar— las conversaciones en WhatsApp.