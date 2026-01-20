Cómo es el imperdible truco para ver los mensajes eliminados en WhatsApp

Existe un truco poco conocido que permite ver mensajes borrados en WhatsApp.

WhatsApp es, desde hace años, una de las apps de mensajería más usadas en Argentina y en el mundo. Sin embargo, hay una situación que genera intriga casi universal: abrir un chat y encontrarse con el aviso “Se eliminó este mensaje”. Aunque muchos piensan que ese contenido se pierde para siempre, existe un truco poco conocido que permite ver mensajes borrados en WhatsApp sin instalar aplicaciones externas ni recurrir a métodos raros.

La clave está en una función del propio celular y no en WhatsApp en sí. Este método, que se volvió viral tras ser compartido por la cuenta Pasiones Ocultas en X (ex Twitter), aprovecha el historial de notificaciones del sistema. Es especialmente útil cuando alguien envía un mensaje y lo elimina rápidamente, antes de que llegues a leerlo en la conversación.

El truco para ver mensajes eliminados de WhatsApp

En muchos teléfonos Android, el sistema guarda un registro de las notificaciones recibidas, incluso si luego el mensaje fue borrado en la app. Si WhatsApp llegó a mostrar una notificación con ese texto, hay altas chances de que todavía puedas leerlo desde ahí.

Para acceder al historial de notificaciones, solo tenés que seguir estos pasos:

Salir de la aplicación de WhatsApp. Entrar en Ajustes o Configuración del teléfono. Ir al apartado Notificaciones. Buscar Ajustes avanzados (el nombre puede variar según la marca). Seleccionar Historial de notificaciones.

Una vez dentro, el sistema muestra un listado cronológico con todas las notificaciones recientes. Ahí suelen aparecer los mensajes de WhatsApp tal como llegaron originalmente, incluso aquellos que después fueron eliminados del chat.

Lo que hay que tener en cuenta

Este truco solo funciona si el mensaje generó una notificación. Si tenías el chat abierto en ese momento o las notificaciones desactivadas, no va a quedar registro. Además, el historial no es infinito: el sistema guarda los avisos por un tiempo limitado.

Otro punto importante es que esta función depende del sistema operativo. En la mayoría de los celulares Android está disponible, pero en iPhone no existe un historial de notificaciones accesible de esta manera, lo que limita su uso en iOS.

Una función escondida que pocos usan

Sin apps externas ni riesgos para la seguridad, este método demuestra que muchos mensajes “eliminados” no desaparecen del todo. Así que la próxima vez que veas el clásico “Se eliminó este mensaje” en WhatsApp, ya sabés que, con un par de toques en la configuración del celular, podés sacarte la duda y ver qué decía realmente.