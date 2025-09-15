Como en Twitter: WhatsApp suma los "hilos" a la app

Después de años de pedidos, WhatsApp finalmente empieza a implementar las respuestas en hilos, una de las funciones más esperadas por los usuarios. La novedad busca ordenar mejor las conversaciones —sobre todo en grupos grandes— y se parece mucho a lo que ya ofrecen plataformas como Slack o Discord. Por ahora, está disponible en la beta de Android (versión 2.25.25.7) y se irá activando progresivamente entre los testers.

La mecánica es simple: cada vez que alguien responde a un mensaje, en lugar de mezclar esa réplica en el chat principal, se crea un subchat independiente. De esta manera, cada mensaje puede generar su propia ramificación, donde quedan agrupadas únicamente las respuestas relacionadas con ese tema. Esto ayuda a que no se pierda el contexto y a que sea mucho más fácil seguir una conversación puntual sin tener que leer decenas de mensajes mezclados.

Cómo funcionan los hilos en WhatsApp

Para abrir un hilo, solo hay que tocar el indicador que aparece junto al mensaje original, que muestra cuántas respuestas recibió. Una vez adentro, todo se ordena de forma cronológica en una ventana aparte, como si fuera un mini chat vinculado al mensaje inicial. Desde ahí también se puede responder directamente, sin interferir en la conversación principal.

WhatsApp además está probando lo que llama “respuestas de seguimiento”, que permiten contestar dentro del propio hilo para generar conversaciones más complejas. Esta opción todavía no está habilitada para todos los usuarios beta, pero deja ver hacia dónde apunta la app en términos de organización de mensajes.

La función brilla especialmente en los grupos de WhatsApp. Cada mensaje puede tener su propio hilo, lo que evita el caos cuando varias personas hablan de temas distintos al mismo tiempo. Así, en lugar de leer 50 mensajes corridos, podés elegir en qué hilo participar según tu interés. Una solución muy práctica para grupos de trabajo, estudio o comunidades activas.

Los hilos se desplegarán a más usuarios beta en las próximas semanas, antes de llegar de forma general. Eso sí, hay una restricción: solo funcionan con nuevos mensajes, ya que las respuestas anteriores no se reagrupan de manera retroactiva. Esta novedad se suma a otras funciones recientes de WhatsApp, como el asistente de escritura con inteligencia artificial, los stickers personalizados, los efectos de cámara y las nuevas reacciones rápidas.