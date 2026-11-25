También se pueden crear stickers animados con sonido a partir de videos cortos.

WhatsApp comenzó a implementar una nueva función que permite crear stickers con audio, una herramienta que suma voces, frases y efectos de sonido a las tradicionales imágenes que se comparten en los chats. La novedad busca ampliar las opciones de personalización de las conversaciones y permite enviar estos contenidos tanto a contactos individuales como a grupos.

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La característica, conocida como sound stickers, se incorpora directamente al editor de stickers de la aplicación, por lo que no es necesario descargar herramientas de terceros. Sin embargo, todavía no está disponible para todos los usuarios: comenzó a distribuirse entre algunos participantes del programa beta de WhatsApp para Android, a través de la versión 2.26.47.1.

Cómo crear stickers con audio en WhatsApp

El procedimiento se realiza desde cualquier conversación y permite utilizar una fotografía de la galería del celular para convertirla en un sticker con sonido. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar en un chat individual o grupal. Presionar el ícono de emojis que aparece junto al campo de escritura. Entrar en la sección de stickers y seleccionar la opción Crear sticker. Elegir una fotografía almacenada en la galería del teléfono. Buscar el ícono de ondas de sonido que aparece en el editor. Seleccionar la opción para grabar una voz o importar un archivo de audio guardado en el dispositivo. Recortar el sonido para elegir el fragmento que se quiere incorporar. Escuchar la vista previa y presionar Enviar para compartir el resultado.

De esta manera, el usuario puede combinar una imagen con una grabación propia, una frase o un efecto sonoro para crear un contenido personalizado.

Ya no será necesario mandar el audio por separado.

Cómo hacer stickers con audio a partir de un video

Otra de las posibilidades que incorpora WhatsApp es crear stickers animados con sonido a partir de videos cortos. En este caso, la herramienta permite conservar el audio original o reemplazarlo por otro contenido.

Para utilizar esta alternativa, hay que ingresar a una conversación, abrir el apartado de stickers y seleccionar Crear sticker. Luego, se debe elegir un video de la galería y esperar a que la aplicación lo convierta en un sticker animado.

Una vez realizado ese proceso, aparecerá un nuevo botón de audio en la parte superior del editor. Desde allí se puede elegir entre mantener el sonido original, agregar un efecto disponible, importar un archivo o grabar una nota de voz.

Finalmente, alcanza con escuchar la vista previa y confirmar la creación para enviar el sticker al chat elegido.

Cuánto puede durar el audio de los stickers

Según las primeras implementaciones de la herramienta, existen diferentes límites de duración dependiendo del contenido utilizado:

Audios grabados o importados: permiten incorporar fragmentos de hasta 10 segundos, que pueden recortarse antes de compartirlos.

Stickers creados a partir de videos: la versión experimental contempla conservar hasta cinco segundos del sonido original.

Por qué no aparece la función en WhatsApp

La posibilidad de crear stickers con audio todavía atraviesa una etapa de implementación limitada. Según informó WABetaInfo el 25 de noviembre, la función comenzó a llegar a algunos usuarios de la versión beta 2.26.47.1 para Android.

Por eso, quienes todavía no encuentren el botón de audio dentro del editor deberán esperar a recibir la actualización correspondiente. La disponibilidad depende de la cuenta y del despliegue progresivo de WhatsApp, por lo que no todos pueden utilizarla por el momento.