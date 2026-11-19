Mercado Pago México dejará de permitir que sus usuarios agreguen saldo con tarjetas de débito a partir del 1 de diciembre de 2026, según las notificaciones que la empresa empezó a enviar. La vía que sigue disponible es la transferencia SPEI.

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El cambio apunta a una sola puerta de entrada: la recarga directa con débito, incluidas las tarjetas de otros bancos. Para quien la usaba, la rutina cambia y el dinero tendrá que pasar por el banco. La empresa no explicó públicamente los motivos de la decisión.

Qué cambia el 1 de diciembre

Desde esa fecha, la plataforma ya no permitirá agregar saldo directamente con una tarjeta de débito. Mercado Pago comenzó a avisar a sus usuarios con notificaciones, y el cambio alcanza también a las tarjetas de otras entidades.

Para quien carga saldo con débito de forma habitual, la tarjeta deja de ser una opción para ese paso. Hará falta otra vía de ingreso, y la que queda confirmada es SPEI.

La vía que sigue, SPEI

SPEI es el sistema de pagos interbancarios del Banco de México. Para usarlo con Mercado Pago, se hace una transferencia a la CLABE interbancaria de la cuenta, desde la app del banco de origen. La empresa lo señala como vía disponible en su blog oficial.

La transferencia funciona las 24 horas y, en general, tarda minutos. Es decir, el cambio no corta el acceso al saldo, sino que mueve el paso de la tarjeta a la banca en línea.

Cómo prepararte antes de diciembre

Antes del 1 de diciembre conviene ubicar la CLABE de tu cuenta de Mercado Pago, que tiene 18 dígitos, y probar una transferencia de monto bajo desde tu banco para ver cuánto tarda y qué datos te pide la app.

Si hoy cargás saldo con débito de otro banco, ese banco pasa a ser el origen de la transferencia. Los pasos exactos dependen de cada app bancaria, pero el dato que no cambia es la CLABE: con esos 18 dígitos, el dinero llega a tu cuenta de Mercado Pago.