El truco del router en casa: la diferencia clave entre usar la red WiFi 2.4 GHz o la 5 GHz para que internet vuele

Tener dos redes WiFi con nombres similares, una identificada como 2.4G y otra como 5G, puede generar dudas sobre cuál elegir. Aunque ambas provienen del mismo router, utilizan bandas de frecuencia diferentes y cada una ofrece ventajas según la distancia, los obstáculos y el tipo de dispositivo conectado. En términos generales, 2.4 GHz brinda mayor alcance, mientras que 5 GHz ofrece más velocidad y rendimiento cuando se está cerca del router.

La elección puede impactar directamente en la estabilidad de la conexión. Si hay varias paredes entre el equipo y el router, o si se trata de dispositivos inteligentes del hogar, la banda de 2.4 GHz suele ser más conveniente. En cambio, para jugar online, hacer videollamadas, descargar archivos pesados o mirar contenido en 4K, 5 GHz puede ofrecer mejores resultados. Un detalle importante: el “5G” que aparece en el nombre de algunas redes WiFi no tiene relación con la tecnología 5G de los celulares.

WiFi 2.4 GHz: más alcance para zonas alejadas

La principal ventaja de la banda de 2.4 GHz es su capacidad para mantener la señal a mayor distancia. Al atravesar mejor ciertos obstáculos, puede resultar más útil en viviendas grandes, habitaciones alejadas o espacios donde hay paredes y muebles entre el dispositivo y el router.

Por ejemplo, si el router está en el living y la conexión se necesita en una habitación ubicada en el otro extremo de la casa, la red de 2.4 GHz puede ofrecer una experiencia más estable. Lo mismo puede suceder en otra planta, una terraza o un jardín cercano.

Además, esta banda es habitual en dispositivos de domótica, como lámparas inteligentes, enchufes, sensores, cámaras o robots aspiradores. Estos equipos no requieren grandes velocidades, pero sí necesitan una conexión estable. Incluso, algunos dispositivos de Internet de las cosas solo son compatibles con redes de 2.4 GHz.

También influyen factores como el estándar WiFi, las antenas, el ancho del canal, las interferencias y la distancia.

WiFi 5 GHz: más velocidad cerca del router

Cuando el dispositivo está cerca del router, la banda de 5 GHz suele ofrecer un mejor rendimiento. Cuenta con mayor disponibilidad para utilizar canales más amplios y, generalmente, puede presentar menos congestión.

Por eso, es una buena alternativa para descargar archivos grandes, realizar videollamadas, jugar online o reproducir películas y series en resolución 4K. Una consola, una computadora o un Smart TV ubicados cerca del router pueden aprovechar mejor sus ventajas.

Sin embargo, la velocidad final no depende únicamente de elegir entre 2.4 GHz y 5 GHz. También influyen factores como el estándar WiFi, las antenas, el ancho del canal, las interferencias y la distancia.

En edificios con muchas redes inalámbricas, 5 GHz también puede resultar más estable, ya que la banda de 2.4 GHz tiene menos canales disponibles y puede sufrir mayor congestión. La regla más simple es clara: 2.4 GHz para priorizar cobertura y 5 GHz para buscar mayor velocidad y rendimiento. Además, muchos routers modernos pueden alternar automáticamente entre ambas bandas según las condiciones de conexión.