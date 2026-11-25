La herramienta está especialmente orientada a políticos y cuentas con una gran cantidad de seguidores.

TikTok anunció el lanzamiento mundial de una nueva herramienta para detectar deepfakes que utilicen la imagen de políticos y figuras públicas sin su consentimiento. La iniciativa busca combatir la desinformación generada con inteligencia artificial (IA) y reforzar la protección de la identidad de los usuarios, especialmente ante la próxima ola de elecciones que se celebrará en distintos países de Europa durante 2027.

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La función, denominada herramienta de detección de imágenes similares, permitirá que políticos y cuentas con un gran número de seguidores identifiquen y denuncien publicaciones creadas con inteligencia artificial que reproduzcan su apariencia sin autorización. Su implementación será gradual y apunta a ofrecer un mecanismo adicional para reconocer el uso indebido de imágenes y sonidos en la plataforma.

Cómo funciona la nueva herramienta de TikTok

Los deepfakes son contenidos audiovisuales que parecen reales, pero que fueron generados o modificados mediante inteligencia artificial. Esta tecnología permite reproducir el rostro, la voz o los gestos de una persona para mostrarla en situaciones que nunca ocurrieron o atribuirle declaraciones que jamás realizó.

Con esta nueva funcionalidad, TikTok busca facilitar que las personas afectadas puedan encontrar este tipo de publicaciones y solicitar su revisión. La herramienta está especialmente orientada a políticos, representantes gubernamentales y cuentas con una gran cantidad de seguidores.

El anuncio fue realizado durante un evento sobre seguridad e innovación organizado por la compañía en Londres. Allí, Francesca Scapolo, responsable de relaciones gubernamentales de TikTok para las elecciones europeas, destacó la importancia de proteger la integridad de los procesos democráticos.

Según explicó la directiva, la herramienta ayudará a políticos y representantes del Gobierno a identificar contenido potencialmente generado con IA que haya sido compartido sin su consentimiento.

La preocupación por las elecciones europeas

El lanzamiento se produce en un contexto de creciente preocupación por la utilización de inteligencia artificial para manipular la opinión pública. Durante 2027 habrá elecciones en distintos países europeos, entre ellos Italia, Francia y Grecia.

La circulación de videos, imágenes y audios falsificados representa un desafío para las plataformas digitales, debido a que estos materiales pueden difundirse rápidamente y resultar difíciles de distinguir de los contenidos auténticos.

En paralelo, la Unión Europea comenzó a implementar en agosto nuevas normas de transparencia sobre inteligencia artificial. Entre sus disposiciones se encuentra la obligación de identificar los deepfakes y otros contenidos generados mediante estas tecnologías.

TikTok, por su parte, ya exige desde hace varios años que los creadores etiqueten las imágenes, los audios y los videos realistas producidos con inteligencia artificial.

El deepfake permite reproducir el rostro o la voz de alguien en situaciones que nunca ocurrieron,

TikTok y YouTube refuerzan sus controles contra la IA

La plataforma, propiedad de la compañía china ByteDance, no es la única que trabaja en este tipo de soluciones. YouTube también desarrolló una herramienta para detectar imágenes generadas mediante IA que muestran a personas haciéndose pasar por determinados creadores.

Además, TikTok viene incorporando inteligencia artificial a sus sistemas de moderación para identificar publicaciones relacionadas con desinformación, discursos de odio y otros contenidos perjudiciales. Con esta nueva función, la compañía busca darles a las figuras públicas más herramientas para proteger su identidad digital frente a la proliferación de contenidos manipulados.