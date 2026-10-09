Tiene rebaja y meses sin interés: el truco para comprar la Nintendo Switch 2 más barata en Amazon México

La Nintendo Switch 2 en su versión nacional está a 10.091 pesos mexicanos en Amazon México y puede bajar a 9.341 pesos con una bonificación de American Express, además de otras promociones bancarias. El precio de la consola es solo el punto de partida: el truco para pagar menos está en elegir bien la tarjeta. Las promociones corresponden a México, están expresadas en pesos mexicanos y rigen hasta el 10 de octubre.

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El precio y la bonificación de American Express

Amazon México muestra la Nintendo Switch 2 en 10.091,84 pesos. Con American Express hay una bonificación de 750 pesos pagando a meses sin intereses, lo que deja el valor final en aproximadamente 9.341 pesos.

La oferta corresponde a la versión nacional de la consola. No está claro de cuánto es la rebaja respecto del precio habitual, ni cuál sería la mensualidad en cada plazo, por lo que conviene revisarlo al momento de pagar.

Cupones y cashback de otros bancos

Los clientes de HSBC, Banamex, Santander, Scotiabank, BBVA y Banorte pueden usar cupones de 10% de descuento con un tope de 500 pesos. Con el precio actual, el 10% superaría ese límite, así que el ahorro real es de 500 pesos.

DiDi Card ofrece hasta 15% de bonificación con un tope de 450 pesos de cashback y requiere registro previo en su aplicación. En este caso, el tope y no el porcentaje es lo que define el ahorro: la bonificación de American Express es la más alta, seguida por los cupones bancarios y por DiDi Card.

Vigencia, envío y meses sin intereses

Las promociones rigen hasta el 10 de octubre de 2026 a las 23:59, hora del centro de México. Los meses sin intereses llegan hasta 15 según el banco, aunque el plazo para American Express no está especificado.

El envío es gratuito y, con suscripción a Amazon Prime, la entrega es al día siguiente. Los precios pueden variar, por lo que conviene confirmar los bancos adheridos y los registros previos antes de pagar. La disponibilidad en la Argentina no está clara.