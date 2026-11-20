Según el listado que circula en redes sociales, la radio latina Cocoteo FM de GTA VI incluye Hecho para ti, de Latin Mafia y Omar Apollo, una colaboración con acento de Monterrey. Cocoteo FM es una emisora de música latina y urbana del videojuego recientemente lanzado que mira sobre todo al Caribe. Ese es el mapa del dial: Puerto Rico y República Dominicana en el centro, y artistas de otros países como invitados. En ese contexto, la colaboración para el ya muy exitoso GTA VI suma el acento de Monterrey.

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Quiénes son Latin Mafia y Omar Apollo

Latin Mafia es un trío de Monterrey, Nuevo León. Omar Apollo es un cantautor estadounidense cuyos padres son de Jalisco. La canción une a un trío regiomontano con un artista de raíces jaliscienses, y por eso conecta el norte y el occidente de México con una emisora pensada desde el Caribe.

Qué suena en Cocoteo FM

Según el listado, la emisora reúne a artistas de Puerto Rico, como Bad Bunny, Young Miko, Tainy, Rauw Alejandro, Calle 13, Myke Towers y JHAYCO, y de República Dominicana, como El Alfa, Tokischa, Chimbala, Omega y El Chaval de la Bachata. También aparecen Rosalía, Judeline y Bb trickz, de España; Feid y Karol G, de Colombia, y MJ Nebreda, venezolano-estadounidense. La estación mezcla reggaetón, bachata, merengue y dembow.

Un juego que ya salió

GTA VI salió el 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series, y desde entonces la estación puede escucharse al manejar por Vice City. Que una banda regiomontana llegue a una radio dominada por el Caribe es la lectura de fondo: la escena mexicana gana lugar en una vitrina que durante años miró hacia otro lado. Para el juego, Cocoteo FM es la voz latina y urbana de Vice City; para Latin Mafia, la oportunidad de sonar en uno de los lanzamientos más grandes de la década.