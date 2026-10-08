¿Te imaginas que el asistente virtual te devuelva mapas y gráficos interactivos en lugar de solo párrafos? El salto tecnológico que ya llegó

OpenAI comenzó a desplegar GPT-6 en ChatGPT con una función que cambia el formato de las respuestas: el modelo decide si conviene un párrafo, un gráfico, un formulario o un diagrama interactivo.

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Hasta ahora, el chat era sinónimo de texto. Con Intelligent UI, la interfaz pasa a ser parte de la respuesta, algo que va más allá de lo estético porque reduce los pasos entre preguntar y resolver.

Qué es Intelligent UI

La función permite que el modelo elija el formato más útil para cada consulta, con botones, formularios, gráficos, imágenes y experiencias interactivas. Los diagramas se generan en el momento, sin pasar por generación de imágenes, y las imágenes pueden tomarse de la web abierta o crearse si no hay una adecuada.

Entre los ejemplos figuran explicar la regla del fuera de juego con un diagrama donde el jugador atacante puede moverse, o armar una lista de compras que ajusta las cantidades según el número de invitados. También habrá herramientas dentro del chat, como calculadoras, formularios o juegos.

Qué modelo recibe cada plan

Los planes Plus, Pro, Business y Enterprise reciben GPT-6 Sol, mientras que Free y Go reciben GPT-6 Luna. Ambos están ajustados para conversaciones cotidianas.

Los planes de pago reciben la actualización primero y Free y Go la tienen desde el 8 de octubre. El cambio alcanza solo a la experiencia de Chat: los modelos de Work y Codex no cambian. No se precisó si hay diferencias por país.

Velocidad y límites de uso

OpenAI sumó una función de "responder mientras piensa": el modelo empieza a contestar mientras sigue procesando en segundo plano. Según datos internos de la compañía, en consultas con búsqueda en Internet, GPT-6 Instant arranca en promedio 44% antes que GPT-5.6 Instant.

La empresa afirma que los gráficos, las imágenes y los elementos interactivos no deberían hacer que los usuarios lleguen antes a los límites de uso, ni en planes gratuitos ni de pago. Es una promesa que habrá que verificar en la práctica, igual que la cifra de más de 1.200 millones de usuarios semanales que informa OpenAI.