Solución para los usuarios: la nueva actualización de Google Chrome que simplifica la búsqueda de correos e información

Chrome empezó a usar Gemini para buscar en tu Gmail los datos que necesitás al completar un formulario: números de pedido, seguimiento de paquetes y reservas de vuelo. Aparecen como sugerencia, sin que abras el correo.

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No es un buscador nuevo, sino un autocompletado que lee tu correo. Ahorra pasos, pero a cambio le da a una IA acceso a tu bandeja de entrada, y esa es la decisión que cada usuario tiene que tomar.

Cómo funciona el autocompletado con Gemini

Cuando llenás un formulario, Chrome identifica qué dato falta y lo ofrece en el menú de autocompletado, bajo la opción “Sugerido por Gemini”. Si estás cargando un reclamo por una compra, por ejemplo, puede traer el número de pedido sin que tengas que buscarlo en el mail.

Hasta ahora, el autocompletado se limitaba a nombres, direcciones y datos de tarjetas. Con esta función suma información de Gmail: números de pedido, detalles de seguimiento de paquetes y reservas de vuelo.

Quién puede usarlo y dónde

Hace falta tener Gemini en Chrome con la Inteligencia Personal activada y ser mayor de 18 años. La función funciona en la versión de escritorio y en Android e iOS, y empezó a desplegarse el 28 de octubre. Está pensada para trámites repetidos, como consultar un envío o completar el check-in de un vuelo, donde el dato ya está guardado en el correo.

Por ahora, el despliegue es solo en Estados Unidos. La disponibilidad en la Argentina no está clara.

Privacidad y cómo desactivarla

Gemini accede a la bandeja de entrada, y ese es el costo de la comodidad. Google asegura que los datos sensibles siguen cifrados y que el usuario conserva el control sobre lo que el autocompletado puede usar.

Para apagarla, en Chrome hay que ir a Configuración, Autocompletado y contraseñas, Relleno automático mejorado, y desactivar “Buscar y rellenar con Gemini”. Desde ahí también se pueden borrar sugerencias individuales. Google planea extenderla a Google Fotos, pero todavía no se sabe cuándo.