Paso a paso para borrar el historial de Google en todos tus dispositivos y evitar el rastreo de datos personales

Borrar el historial de Google no es un solo paso: hay que limpiar Mi Actividad, que guarda lo que hacés en tu cuenta, y el navegador de cada dispositivo. Y ninguno de los dos impide que se vuelva a guardar.

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Mucha gente borra el historial del navegador y cree que el tema está resuelto, pero eso solo afecta a ese equipo. Lo que Google guarda en la nube, como búsquedas, ubicaciones, videos vistos y actividad en apps, se gestiona aparte, y ahí está el rastro más completo.

Cómo borrar la actividad de tu cuenta de Google

Entrá a myactivity.google.com con tu cuenta y usá el botón Eliminar, debajo de la barra de búsqueda. Podés elegir la última hora, el último día, un rango personalizado o todo el historial, y filtrar por servicio: Búsqueda, Maps, YouTube u otra app vinculada.

Para no repetirlo, activá la eliminación automática desde el link, en Datos y privacidad y luego Configuración del historial. Se puede conservar la actividad 3, 18 o 36 meses. Google aclara que la ubicación del dispositivo y la dirección IP se eliminan a los 30 días, aunque elijas un plazo mayor.

Cómo borrar el historial en cada dispositivo

En la computadora, con Chrome, el atajo es Ctrl + Shift + Supr en Windows y Linux, o Cmd + Shift + Backspace en Mac. En Android, tocá los tres puntos, Historial y Borrar datos de navegación, y marcá historial, cookies y archivos en caché.

En iPhone y iPad, los tres puntos están abajo a la derecha: Historial y Borrar datos de navegación, con el rango de tiempo que quieras. En la app de Google, tocá la foto de perfil, Historial de búsqueda y Eliminar.

Qué no resuelve borrar el historial

Borrar no es dejar de guardar. Para eso hay que desactivar el historial en Datos y privacidad, con la opción Desactivar o “Desactivar y eliminar actividad”. El modo Incógnito evita guardar en el equipo, pero si iniciás sesión en una ventana privada, tu búsqueda puede guardarse en la cuenta.

Tampoco es instantáneo ni total: los datos primero dejan de mostrarse y de usarse para personalizar, y después se eliminan de los sistemas, y Google puede conservar ciertos datos más tiempo por motivos empresariales o legales. Borrar reduce el rastro, pero no lo anula. Si algo borrado sigue apareciendo, conectá el dispositivo a internet para que se sincronice.