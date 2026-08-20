Siemens no observa aumento de ciberataques industriales pese a la advertencia de EEUU

La feria internacional de tecnología de consumo IFA abre sus puertas en Berlín.

La empresa alemana Siemens dijo el jueves que no había detectado un ‌aumento de los ‌ciberataques contra sus dispositivos de control industrial ni ninguna vulnerabilidad hasta entonces desconocida, después de que las autoridades estadounidenses advirtieran de que los piratas informáticos los tienen en el punto de mira.

Varias agencias gubernamentales estadounidenses advirtieron el miércoles de que ​los dispositivos de ⁠control de Siemens, ampliamente utilizados en fábricas y ‌plantas, se encuentran bajo una "amenaza activa".

La ⁠advertencia, que se produce en ⁠medio de una serie de incidentes dirigidos contra los sistemas locales de abastecimiento de agua en Estados ⁠Unidos -que, según sospechan los expertos en ciberseguridad, ​están relacionados con Irán-, pone de ‌relieve el riesgo que ‌corren las infraestructuras críticas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El aviso estadounidense indicó que ⁠todos los controladores lógicos programables de la serie S7 de Siemens son objetivos potenciales, lo que afecta a sectores como la industria manufacturera, ​la energía, ‌el agua, los productos químicos y la alimentación, donde se utilizan estos equipos.

"En este momento, no hemos detectado ni un aumento en el nivel de ataques ni ninguna ⁠vulnerabilidad desconocida hasta ahora", declaró Siemens en relación con los controladores.

La advertencia fue emitida por una serie de organismos nacionales, entre ellos la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional.

E.ON, el mayor operador de redes energéticas de ‌Europa, afirmó que la advertencia confirma "la importancia de una gestión continua de la seguridad y subraya la necesidad de garantizar que dichos sistemas no estén conectados directamente a Internet".

Siemens afirmó que está en estrecho ‌contacto con la CISA, y añadió que la advertencia alerta de que los piratas informáticos están utilizando nuevos ‌métodos para aprovechar ⁠posibles errores de configuración que la empresa ya había descrito en un boletín ​de seguridad el mes pasado.

(Reporte adicional de Danny Callaghan y Tom Kaeckenhoff; escrito por Ludwig Burger y Christoph Steitz; editado en español por Carlos Serrano)