Cómo saber si tu cuenta de WhatsApp fue clonada y los pasos urgentes para recuperarla

Hay varias señales que pueden indicar que otra persona está utilizando la cuenta sin autorización.

Una cuenta de WhatsApp puede ser clonada sin que el usuario se dé cuenta y una de las formas más simples de hacerlo consiste en vincular la cuenta a otro dispositivo. Para eso, en determinados casos, alcanza con que otra persona tenga el celular desbloqueado durante unos segundos. Una vez conectado, ese equipo puede acceder a los chats sincronizados y utilizar la cuenta para comunicarse con otros contactos.

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WhatsApp permite usar una misma cuenta en distintos dispositivos y admite hasta cuatro equipos vinculados al teléfono principal. La vinculación puede hacerse mediante un código QR o, en determinados dispositivos, utilizando el número de teléfono junto con un código de vinculación. El proceso puede requerir además una verificación biométrica o el PIN del celular.

Cómo detectar si alguien vinculó tu WhatsApp

Hay varias señales que pueden indicar que otra persona está utilizando la cuenta sin autorización. Entre ellas aparecen mensajes que figuran como leídos aunque el usuario no los haya abierto, comunicaciones enviadas que no reconoce, incorporación a grupos desconocidos o movimientos que nunca realizó.

También puede ocurrir que los contactos avisen sobre mensajes extraños enviados desde ese número o que aparezcan conversaciones y contenidos expuestos sin autorización. Otra señal especialmente importante es encontrar un teléfono, navegador o computadora desconocidos dentro de la sección “Dispositivos vinculados”.

Si aparece un equipo que el usuario no reconoce, WhatsApp permite desconectarlo desde el teléfono principal. Hay que seleccionar el dispositivo y presionar “Cerrar sesión”. Además, se recomienda eliminar cualquier equipo desconocido y mantener activadas las notificaciones para recibir avisos sobre nuevas vinculaciones.

Después, conviene reforzar la seguridad. Una de las medidas es cambiar el código de desbloqueo del celular si existe la posibilidad de que otra persona lo conozca y activar la verificación en dos pasos de WhatsApp.

Otro punto clave es no compartir nunca los códigos de registro o verificación recibidos por SMS, llamada o dentro de la aplicación. WhatsApp advierte que esos códigos no deben entregarse a nadie, incluso si se trata de familiares o amigos.

Una cuenta de WhatsApp puede ser clonada sin que el usuario se dé cuenta.

Qué hacer si perdiste el acceso a WhatsApp

Si directamente se perdió el acceso y aparece un aviso que indica que el número fue registrado en otro dispositivo, hay que volver a iniciar sesión con el número de teléfono e ingresar el código de seis dígitos recibido por SMS o llamada. Al completar el registro nuevamente, WhatsApp cierra automáticamente las sesiones que estaban conectadas.

Si la persona que tomó el control activó la verificación en dos pasos, también puede solicitarse un PIN. En determinadas circunstancias, si el propietario no conoce ese código, deberá esperar siete días para volver a intentarlo.

Por último, ante una cuenta comprometida, es importante avisar rápidamente a familiares y contactos, ya que quien obtuvo acceso podría hacerse pasar por el propietario para pedir dinero, solicitar información o intentar realizar otras estafas.